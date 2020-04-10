İngiltere'ye yardım malzemesi götüren kargo uçağı yurda döndü
Milli Savunma Bakanlığı, İngiltere'ye yeni tip koronavirüs (Kovid-19) ile mücadele kapsamında gönderilen tıbbi yardım malzemelerini taşıyan A400 M tipi kargo uçağının Türkiye'ye döndüğünü bildirdi.
10.04.2020 22:26 | Son Güncelleme: 10.04.2020 22:26
Bakanlığın Twitter hesabından yapılan açıklamada, "Sağlık malzemelerini İngiltere'ye ulaştırarak, yaklaşık 12 saatlik görevi başarıyla tamamlayan Türk Silahlı Kuvvetlerimize ait uçak ve beraberindeki personel Ankara 'ya döndü." ifadesine yer verildi.
Kaynak: AA