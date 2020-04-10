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İngiltere'ye yardım malzemesi götüren kargo uçağı yurda döndü

Milli Savunma Bakanlığı, İngiltere'ye yeni tip koronavirüs (Kovid-19) ile mücadele kapsamında gönderilen tıbbi yardım malzemelerini taşıyan A400 M tipi kargo uçağının Türkiye'ye döndüğünü bildirdi.

10.04.2020 22:26 | Son Güncelleme: 10.04.2020 22:26
İngiltere'ye yardım malzemesi götüren kargo uçağı yurda döndü
Milli Savunma Bakanlığı, İngiltere 'ye yeni tip koronavirüs (Kovid-19) ile mücadele kapsamında gönderilen tıbbi yardım malzemelerini taşıyan A400 M tipi kargo uçağının Türkiye 'ye döndüğünü bildirdi.
Bakanlığın Twitter hesabından yapılan açıklamada, "Sağlık malzemelerini İngiltere'ye ulaştırarak, yaklaşık 12 saatlik görevi başarıyla tamamlayan Türk Silahlı Kuvvetlerimize ait uçak ve beraberindeki personel Ankara 'ya döndü." ifadesine yer verildi.

Kaynak: AA

Etiketler: İngiltere, Türkiye, Ankara, Güncel
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