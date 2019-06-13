13.06.2019 18:23
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İngiltere yeni başbakanını seçiyor: İlk oylamada Boris Johnson farklı şekilde önde

İngiltere yeni başbakanını seçiyor: İlk oylamada Boris Johnson farklı şekilde önde

İngiltere'de Başbakan Theresa May'in istifasının ardından yerine geçecek ismin belirlenmesi adına Muhafazakar Parti'deki ilk oylamalar yapıldı. 313 partili milletvekili tarafından en fazla desteği 114 oyla Boris Johnson alırken, arkasından 43 oyla Jeremy Hunt ve 37 oyla Michael Gove geldi

İngiltere'de Başbakan Theresa May'in istifasının ardından yerine geçecek ismin belirlenmesi adına Muhafazakar Parti'deki ilk oylamalar yapıldı. 313 partili milletvekili tarafından en fazla desteği 114 oyla Boris Johnson alırken, arkasından 43 oyla Jeremy Hunt ve 37 oyla Michael Gove geldi.

Bir sonraki oylamaya katılabilmek için gerekli minimum oy sayısı olan 17'ye ulaşmayan adaylar Andrea Leadsom, Esther McVey ve Mark Harper ise elendi.
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Kaynak: Euronews.com
Theresa May, Boris Johnson, İngiltere, Dünya

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