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- İngiltere'yi vuran sel havadan görüntülendi

- İngiltere'yi vuran sel havadan görüntülendiLONDRA - İngiltere'nin Kuzey Yorkshire bölgesinde etkili olan şiddetli yağışlar sonucu meydana gelen sel felaketinin bilançosu havadan görüntülendi.

01.08.2019 20:19
- İngiltere'yi vuran sel havadan görüntülendi
- İngiltere'yi vuran sel havadan görüntülendi
LONDRA - İngiltere'nin Kuzey Yorkshire bölgesinde etkili olan şiddetli yağışlar sonucu meydana gelen sel felaketinin bilançosu havadan görüntülendi.
İngiltere'nin Kuzey Yorkshire bölgesinde dün etkili olan yoğun yağış sonucu sel felaketi meydana geldi. Aniden bastıran ve bir ayda düşmesi gereken tüm yağışı 4 saate bırakan hava sonucu köprüler çöktü, yollar kapandı, derler taştı. Bölgeden meydana gelen felaketin sonuçları ise havadan çekilen görüntüler ile bir kez daha ortaya çıktı.

İngiltere, Güncel

Kaynak: İHA

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