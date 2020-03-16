İnhisar'da "tebrik kartı" etkinliği
İnhisar Kaymakamlığınca hazırlanan çalışma kapsamında protokol üyeleri ve vatandaşlar, Bilecik'in ve ilçenin kültürel ve coğrafi değerlerinin bulunduğu tebrik kartlarını sevdiklerine gönderdi.
16.03.2020 16:14 | Son Güncelleme: 16.03.2020 16:14
İnhisar Kaymakamlığınca hazırlanan çalışma kapsamında protokol üyeleri ve vatandaşlar, Bilecik 'in ve ilçenin kültürel ve coğrafi değerlerinin bulunduğu tebrik kartlarını sevdiklerine gönderdi.
İlçe Kaymakamı Mahmut Sami Yılmaz, Belediye Başkanı Mehmet Kepez, öğrenciler ile vatandaşlar, Bilecik'in ve ilçenin kültürel ve coğrafi değerlerinin bulunduğu tebrik kartlarını ve kartpostalları, uzaktaki akrabalarına iletilmek üzere postaladı.
Yılmaz, yaptığı açıklamada, bu etkinlikle gurbette yaşayan tanıdıklarını ve arkadaşlarını tekrar hatırlama imkanı bulduklarını belirterek, "Amacımız, İnhisar ve Bilecik'i tanıtmak, memleketten uzakta yaşayan hemşehrilerimize buraları tekrar hatırlatmak istedik. Bunun yanında öğrencilere de teknoloji çağında unutulmaya başlayan, özel günlerde tebrik kartı yazma alışkanlığını kazandırmaktır." ifadelerini kullandı.
İlçe Kaymakamı Mahmut Sami Yılmaz, Belediye Başkanı Mehmet Kepez, öğrenciler ile vatandaşlar, Bilecik'in ve ilçenin kültürel ve coğrafi değerlerinin bulunduğu tebrik kartlarını ve kartpostalları, uzaktaki akrabalarına iletilmek üzere postaladı.
Yılmaz, yaptığı açıklamada, bu etkinlikle gurbette yaşayan tanıdıklarını ve arkadaşlarını tekrar hatırlama imkanı bulduklarını belirterek, "Amacımız, İnhisar ve Bilecik'i tanıtmak, memleketten uzakta yaşayan hemşehrilerimize buraları tekrar hatırlatmak istedik. Bunun yanında öğrencilere de teknoloji çağında unutulmaya başlayan, özel günlerde tebrik kartı yazma alışkanlığını kazandırmaktır." ifadelerini kullandı.
Kaynak: AA
Etiketler : Bilecik, İnhisar, Kültür Sanat
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