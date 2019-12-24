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İnhisar'ın kalp dostu narı

Bilecik'in İnhisar ilçesinde yetişen ve kabuğundan çekirdeğine, tanesinden şurubuna kadar her yönüyle şifa kaynağı olan nar, tezgahlardaki yerini alırken, kalp dostu olduğunu söylenilen narın satıcıları bol bol tüketilmesini söyledi.

24.12.2019 12:49 | Son Güncelleme: 24.12.2019 12:54 İnhisar'ın kalp dostu narı
Bilecik'in ilçesinde yetişen ve kabuğundan çekirdeğine, tanesinden şurubuna kadar her yönüyle şifa kaynağı olan nar, tezgahlardaki yerini alırken, kalp dostu olduğunu söylenilen narın satıcıları bol bol tüketilmesini söyledi.

Bilecik merkez Hürriyet Mahallesi'nde kurulan kapalı pazarda şifa kaynağı olarak adlandırılan, kışın en çok tercih edilen meyveler arasında olan nar tezgahlarda yerini aldı. Kilosu 6 TL'den satılan narın suyunu çocuklara bol bol sıkıp içirmelerini tavsiye eden nar satıcısı Adil Algın, "Mevsimi olduğu için insanlar hem meyve olarak hem de evlerinde nar suyu ve nar ekşisi yaparak kullanmaktadır. Narı tezgahtan alıp eve gittikten sonra 2 hafta hiç bozulmadan tüketebilirsiniz. Doğal olduğu ve birçok hastalığa iyi geldiği için nar tam bir vitamin deposu. Bu narlarımız meşhur İnhisar narıdır" dedi.

"Uzmanlar devamlı tüketilmesini söylüyor"

Algın, uzmanların narı her gün tüketilmesi gerekenler listesine koyduğu anlatarak, "Nar kalp sağlığını koruyor, kanser hücrelerinin gelişimini engelliyor, bağışıklık sistemini güçlendiriyor. Narın faydaları saymakla bitmez. Kalbi korur ve enerji verip yorgunluğu giderir. Kolesterol ve kan şekerini düzenler. Cilde pürüzsüz görünüm sağlar. Tansiyonu düzenler. Vücudu kansere karşı korur. Kısaca bin bir derde devadır nar. Oldukça faydalı ve halkımızın yoğun talebine şahit oldu. Tezgahlarda yerini alan narın tadı biraz mayhoş olsa da kilosu 6 liradan satışta alıcılarını bekliyor. Vatandaşlarımız da fazlasıyla ilgi gösteriyor" dedi. - BİLECİK

İnhisar, Nar, Güncel

Kaynak: İHA

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