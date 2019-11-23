Haberler » Güncel » İniş takımı zarar gören uçağın motoru piste sürttü - Haber

İniş takımı zarar gören uçağın motoru piste sürttü

Venezuela'nın Valensiya kentinden Kolombiya'nın başkenti Bogota'ya sefer yapan uçağın, Bogota El Dorado Havalimanı'na inişi sırasında sağ iniş takımları işlevini yitirdi.

23.11.2019 19:31 | Son Güncelleme: 23.11.2019 19:31İniş takımı zarar gören uçağın motoru piste sürttü

'nın Valensiya kentinden 'nın başkenti Bogota'ya sefer yapan uçağın, Bogota El Dorado Havalimanı'na inişi sırasında sağ iniş takımları işlevini yitirdi. Motoru piste sürten uçaktan kıvılcımlar çıktı. O anları, uçakta bulunan bir yolcu kaydetti.

Venezuela merkezli Avior firmasına ait Boeing 737 uçağı, Valensiya-Bogota seferini yaparken inişi sırasında sağ iniş takımları zarar gördü. Uçağın motoru piste sürterken kıvılcımlar çıktı. Uçağın yakıtının piste dökülmesiyle acil durum ekipleri köpük müdahalesi yaptı. 88 yolcu ve mürettebat tahliye edildi. Havayolları tarafından yapılan açıklamada, uçağın alev almadığı ve yolcuların sağlıklı bir şekilde tahliye edildiği bildirildi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

-----------------------------

-İniş yapan uçağın motorunun piste sürtünmesiyle kıvılcımlar çıkarması

-Kaptanın anonsu



Kolombiya, Venezuela, Güncel

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Haberleri
19:36 - Çavuşoğlu, Hollandalı Mevkidaşı Blok ile Görüştü
19:35 Trabzonspor deplasmanda Ankaragücü'nü 3-0 mağlup etti
19:34 Spor fenerbahçe'ye malatya'da coşkulu karşılama
19:31 İniş takımı zarar gören uçağın motoru piste sürttü
19:31 LPG yüklü tanker devrildi
19:30 Bakan Ruhsar Pekcan ilk Süper Lig kadın başkanını tebrik etti
19:18 Muharrem İnce'den Beştepe iddialarıyla ilgili yeni açıklama: Yapılacak bir tane iş var. Söz sırası Sayın Genel Başkan'dadır
19:00 İstanbul'da yarın yapılacak 'Tarihi Yarımada Koşusu' nedeniyle bazı yollar trafiğe kapatılacak
18:43 Bursa'da ilginç anlar! Çekici lüks aracı kaldırmaya çalışırken yan yattı
18:14 Son dakika: Kılıçdaroğlu'ndan "Cumhurbaşkanlığımı ortaya koyuyorum" diyen Erdoğan'a yanıt: Seninle her ortamda tartışmaya hazırım
17:54 Son Dakika: Kılıçdaroğlu'ndan, "Beştepe'ye giden Muharrem İnce" iddialarıyla ilgili açıklama: CHP örgütüne yönelik ciddi kumpaslar var
17:21 Muharrem İnce, Beştepe iddialarıyla ilgili basın toplantısı yapacağını duyurdu
15:15 Hastalara bakmak yerine kahvaltı yapan doktorlar, vatandaş kamerasında!
08:45 Hadise'nin gözyaşlarına boğulduğunu gören Acun Ilıcalı çekimi iptal etmek istedi
23:45 Vatandaş, Bakan Kurum'a camide yerini vermedi: Burası Allah'ın evi
23.11.2019 19:38:13