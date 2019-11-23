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İniş takımı zarar gören uçağın motoru piste sürttü

İniş takımı zarar gören uçağın motoru piste sürttüKolombiya, (DHA)- Venezuela'nın Valensiya kentinden Kolombiya'nın başkenti Bogota'ya sefer yapan uçağın, Bogota El Dorado Havalimanı'na inişi sırasında sağ iniş takımları işlevini yitirdi.

23.11.2019 23:05 | Son Güncelleme: 23.11.2019 23:06
İniş takımı zarar gören uçağın motoru piste sürttü
, (DHA)- 'nın Valensiya kentinden Kolombiya'nın başkenti Bogota'ya sefer yapan uçağın, Bogota El Dorado Havalimanı'na inişi sırasında sağ iniş takımları işlevini yitirdi. Motoru piste sürten uçaktan kıvılcımlar çıktı. O anları, uçakta bulunan bir yolcu kaydetti.
Venezuela merkezli Avior firmasına ait Boeing 737 uçağı, Valensiya-Bogota seferini yaparken inişi sırasında sağ iniş takımları zarar gördü. Uçağın motoru piste sürterken kıvılcımlar çıktı. Uçağın yakıtının piste dökülmesiyle acil durum ekipleri köpük müdahalesi yaptı. 88 yolcu ve mürettebat tahliye edildi. Havayolları tarafından yapılan açıklamada, uçağın alev almadığı ve yolcuların sağlıklı bir şekilde tahliye edildiği bildirildi.
İniş takımı zarar gören uçağın motoru piste sürttü

Venezuela, Kolombiya, DHA, Güncel

Kaynak: DHA


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