Haberler » Güncel » İniş takımında sorun çıkan uçak, piste üçüncü denemede inebildi - Haber

İniş takımında sorun çıkan uçak, piste üçüncü denemede inebildi

RUS Nordwind Havayolları'na ait A321-200 tipi yolcu uçağı, Antalya Havalimanı'na inişi sırasında iniş takımlarında yaşanan sorun nedeniyle 2 kez pisti pas geçti.

10.01.2020 16:09 | Son Güncelleme: 10.01.2020 16:09İniş takımında sorun çıkan uçak, piste üçüncü denemede inebildi

RUS Nordwind Havayolları'na ait A321-200 tipi yolcu uçağı, Havalimanı'na inişi sırasında iniş takımlarında yaşanan sorun nedeniyle 2 kez pisti pas geçti. Üçüncü denemede piste inen ve lastiği patlayan uçakta, yolcu olmadığı bildirildi.

Yolcusuz olarak Moskova'dan Antalya'ya gelen Nordwind Havayolları'na ait A321-200 tipi yolcu uçağı, saat 06.00 sıralarında iniş takımlarında meydana gelen sorun nedeniyle 2 kez pisti pas geçti. Uçak, itfaiye eşliğinde gerçekleştirilen üçüncü denemede inmeyi başardı.

Lastiği patlayan uçağın iniş takımlarına ait aksamın gövdeden içeri girdiği ve uçağın çok ciddi hasar aldığı kaydedildi.

Bir süre 18C/36C pistinde kalan uçak daha sonra depoya çekildi. Uçağın iniş öncesinde duman deklare ettiği ve acil iniş izni istediği öğrenildi.



Antalya, Güncel

Kaynak: DHA

Güncel

Son Dakika Haberleri

17:23  Zonguldak'ta tefeci operasyonu: 10 gözaltı - Haber
17:22  BAŞSAVCILIK'TAN TAHLİYE EDİLEN HAKİM VE SAVCININ OĞLUYLA İLGİLİ BİLGİ YAZISI AÇIKLAMASI - Haber
17:17  Diyanet İşleri Başkanı Erbaş'tan 'çocuk sayısı' açıklaması - Haber
17:17  Minik öğrencilerin Kedi sevgisi - Haber
17:17  SEDAŞ ekiplerinden 1 buçuk metre karda drone ile arıza tespiti - Haber
16:33  Diyanet İşleri Başkanı Erbaş'tan çocuk sayısı açıklaması: Mutlaka ikinin üzerinde, üç-dört gibi - Haber
15:25  Duruşmaya katılmayan Selahattin Demirtaş'ın sağlık durumuna ilişkin avukatından açıklama yapıldı - Haber
13:58  Gitmemek için babasını bıçakladığı yetiştirme yurduna teslim edildi - Haber
13:50  Kadıköy'de sokakta yürüyen genç kadını taciz eden şüpheli yakalandı - Haber
13:38  Gaziantep Valisi: Türkiye'deki en çirkin valilik binası bizim - Haber
10.01.2020 17:28:56