ABD'de iniş takımları açılmayan uçak gövdesinin üzerine indi

Uçakların inişinde görülen tehlikelerden biri; iniş takımlarının açılmaması. ABD'nin Florida eyaleti Daytona Beach Havalimanı'nda kaydedilen görüntülerde de iniş takımları açılmayan uçak gövdesinin üzerine indiği görüldü.

2 KİŞİ YARA ALMADAN UÇAKTAN ÇIKTI

Sosyal medyada paylaşılan görüntülerde, uçağın gövdesinin piste sürttüğü sırada alevlerin çıktığı görüldü. Bir süre sürüklendikten sonra pistte duran uçağın bulunduğu noktaya giden itfaiye ekipleri, uçaktaki yangını söndürmek için müdahalede bulundu. O sırada uçaktan 2 kişinin çıktığı kameralara yansıdı. Yerel medya, uçakta 2 kişinin bulunduğunu ve durumlarının iyi olduğunu bildirdi.