Haberler » Güncel » İniş takımları açılmayan uçak gövdesi üzerine indi? o anlar kamerada - Haber

İniş takımları açılmayan uçak gövdesi üzerine indi? o anlar kamerada

İniş takımları açılmayan uçak gövdesi üzerine indi?

21.02.2020 12:07 | Son Güncelleme: 21.02.2020 12:10
İniş takımları açılmayan uçak gövdesi üzerine indi? O anlar kamerada
ABD, (DHA)- ABD'de iniş takımları açılmayan küçük uçak, gövdesi üzerine iniş yaptı. Amatör kameralara yansıyan görüntülerde, uçağın gövdesinin piste sürtünmesiyle alevler çıktığı görüldü. Kazada yaralanan olmadı.
İniş takımları açılmayan küçük uçak, ABD'nin Florida eyaletindeki Daytona Beach Havalimanı'na gövdesi üzerine iniş yaptı. Sosyal medyada paylaşılan görüntülerde, uçağın gövdesinin piste sürttüğü sırada alevlerin çıktığı görüldü. Bir süre sürüklendikten sonra pistte duran uçağın bulunduğu noktaya giden itfaiye ekipleri, uçaktaki yangını söndürmek için müdahalede bulundu. O sırada uçaktan 2 kişinin çıktığı kameralara yansıdı.
Yerel medya, uçakta 2 kişinin bulunduğunu ve durumlarının iyi olduğunu bildirdi.
İniş takımları açılmayan uçak gövdesi üzerine indi? o anlar kamerada

Amerika Birleşik Devletleri, DHA, Güncel

Kaynak: DHA


Güncel

Son Dakika Haberleri

12:06  Her Şey Mümkün filmi konusu nedir? Her Şey Mümkün oyuncuları ve Her Şey Mümkün özeti!
11:49  2020 Kandil günleri! Regaip Kandili ne zaman? Regaip gecesi hangi gün?
11:35  Cemre ne zaman düşecek? 2020 cemre tarihleri? Cemre suya ve toprağa ne zaman düşecek?
11:04  Beşiktaş - Trabzonspor maçı ne zaman? Beşiktaş - Trabzonspor maçı saat kaçta, hangi kanalda?
10:43  Erman Altıkardeş kimdir? Survivor'a dahil olan Erman Altıkardeş kaç yaşında, nereli?
21.02.2020 13:54:57