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İniş yerini hesaplayamayan Paraşütçü karayoluna böyle indi

İniş yerini hesaplayamayan Paraşütçü karayoluna böyle indiKAHRAMANMARAŞ - Kahramanmaraş'ta bir paraşütçü iniş yerini hesaplayamayınca trafiğin yoğun olduğu karayoluna iniş yapmak zorunda kaldı.

04.10.2019 21:36
İniş yerini hesaplayamayan Paraşütçü karayoluna böyle indi
KAHRAMANMARAŞ - Kahramanmaraş'ta bir paraşütçü iniş yerini hesaplayamayınca trafiğin yoğun olduğu karayoluna iniş yapmak zorunda kaldı.
Kahramanmaraş'ın Ahir Dağı'ndan havalanan ve ismi öğrenilemeyen yamaç paraşütçü, gökyüzünde süzüldükten sonra iniş için belirlenen noktaya doğru hareket etti. Yavaş yavaş iniş için belirtilen Gayberli Mahallesi'ndeki noktaya doğru inen genç paraşütçü iniş yerini tam olarak ayarlayamayınca trafiğin yoğun olduğu karayoluna inmek zorunda kaldı.
O anlar çevredekiler tarafından cep telefonuyla kaydedilirken, paraşütçü her hangi bir kaza almadan yoldan ayrılarak araziye geri döndü.
İniş yerini hesaplayamayan Paraşütçü karayoluna böyle indi

Kahramanmaraş, Genel

Kaynak: İHA

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