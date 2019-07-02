02.07.2019 15:44
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İnkumu yolunda onarım çalışması

İnkumu yolunda onarım çalışması

Bartın Belediyesince, İnkumu tatil beldesi kara yolunda bakım ve onarım çalışması yapılıyor.

Bartın Belediyesince, İnkumu tatil beldesi kara yolunda bakım ve onarım çalışması yapılıyor.
Belediye Başkanı Cemal Akın , gazetecilere yaptığı açıklamada, mahallelerde üst yapıda yaşanan sıkıntıların önüne geçmek ve sorunsuz ulaşım sağlamak için çalışmalarını sürdürdüklerini söyledi.
Yine kent merkezi ile İnkumu tatil beldesi yolu üzerinde hasar gören noktaların bulunduğunu ifade eden Akın, "Yollarımızda sıcak asfaltla bakım ve onarım çalışmaları yapıyoruz. Yollardaki hasarlı noktalara dolgu yapmak ve iş makinelerimizle sıkılaştırmak suretiyle gerçekleştirdiğimiz bu çalışmayla vatandaşlarımıza sorunsuz ve sarsıntısız şekilde ulaşım imkanı sağlıyoruz. Bu bölgedeki çalışmalarımızı en kısa zamanda tamamlayarak vatandaşlarımıza daha iyi ulaşım imkanı sağlamış olacağız." dedi.
Kaynak: AA
Cemal Akın , Bartın , Güncel

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