Dinleyiciler Aslan Kral'ın ilk gösteriminden sonra "aşkı hissetti"

Geçen hafta sonunun mutlaka görülmesi gereken filmi Aslan Kral'dı. Filmin yeni ve 1994 yılına ait soundtrack'inin dinleyiciler üzerindeki etkisini analiz etti. Verilere göre geçen hafta, filmin 11 Temmuz 2019 tarihinde yayınlanan yeni soundtrack'i ile 1994'te hit olan orijinal soundtrack'inin her ikisinin de dinlenme oranı neredeyse yüzde 50 oranında arttı.

İşte dinlenme oranlarına göre Aslan Kral şarkıları:

Aslan Kral 2019 soundtrack'inde en çok dinlenen şarkılar: "Can You Feel the Love Tonight," "Circle of Life/Nants' Ingonyama," "Hakuna Matata," "I Just Can't Wait to Be King" ve "The Lion Sleeps Tonight" (En çok dinlenen 10 şarkı aşağıda ayrıca listelenmiştir).

Aslan Kral 1994 soundtrack'inde, 2019'dan farklı olarak Jason Weaver, Rowan Atkinson ve Laura Williams tarafından seslendirilen "I Just Can't Wait to Be King" en çok dinlenen şarkı olarak ilk sıraya yerleşiyor.

İddialı bazı filmlerin ilk gösterimlerinden bazı şarkılar "tekrar çal" moduna alınıyor, bu eğilim belki de dinleyicilerin şarkılarla, filmdeki o anı yeniden yaşama isteklerinden kaynaklanıyor. Aslan Kral'ın yeni soundtrack'inde en çok "tekrar çal" moduna alınan şarkılar "Can You Feel the Love Tonight" ve "Circle of Life/Nants' Ingonyama" olarak öne çıkıyor.

Peki yeni ya da 1994'teki Aslan Kral soundtrack'lerini kimler dinliyor? 2019 soundtrack'ini en çok dinleyen yaş grubu, soundtrack ile ilgili toplam dinlemelerin yüzde 30'unu da oluşturan 25-29 aralığı olarak karşımıza çıkıyor. Buna karşılık, toplam dinlemelerin yüzde 28'ini oluşturan 18-24 yaş aralığının ise 1994 tarihli soundtrack'i en çok dinleyen grup olduğu görülüyor.

2019 Aslan Kral soundtrack'ini en çok dinleyen ülkeler, Amerika, İngiltere, Avustralya, Brezilya ve Hollanda şeklinde sıralanıyor.

Beyoncé'nin 19 Temmuz tarihinde yayınlanan "The Lion King: The Gift" adlı albümünden iddialı iki şarkı hafta sonu boyunca Spotify'ın Amerika Top 50 listesinde yer aldı: Şarkıcının Aslan Kral'daki partner'ı Donald Glover ve eşi Jay-Z ile birlikte seslendirdiği "MOOD 4 EVA" ve Beyoncé'nin kızı Blue Ivy Carter'ı da duyduğumuz "BROWN SKIN GIRL".

Aslan Kral 2019 soundtrack'inde en çok dinlenen şarkılar:

1."Can You Feel the Love Tonight" - Beyoncé, Billy Eichner, Donald Glover, Seth Rogen

2."Circle of Life/Nants' Ingonyama" - Lebo M., Lindiwe Mkhize -

3."Hakuna Matata" - Billy Eichner, Donald Glover, JD McCrary, Seth Rogen

4."I Just Can't Wait to Be King" - JD McCrary, John Oliver, Shahadi Wright Joseph

5."The Lion Sleeps Tonight" - Billy Eichner, Seth Rogen

6."He Lives in You" - Lebo M.

7."Be Prepared (2019)" - Chiwetel Ejiofor

8."Life's Not Fair" - Hans Zimmer

9."Never Too Late" - Elton John

10."Rafiki's Fireflies" - Hans Zimmer

Aslan Kral 1994 soundtrack'inden bu yana en çok dinlenen şarkılar:

1."I Just Can't Wait to Be King" - Jason Weaver, Rowan Atkinson, Laura Williams

2."Hakuna Matata" - Nathan Lane, Ernie Sabella, Jason Weaver, Joseph Williams

3."Can You Feel the Love Tonight" - Joseph Williams, Sally Dworsky, Nathan Lane, Ernie Sabella, Kristle Edwards

4."Circle of Life" - Carmen Twillie, Lebo M.

5."Be Prepared" - Jeremy Irons, Whoopi Goldberg, Cheech Marin, Jim Cummings

6."Can You Feel the Love Tonight" - Elton John

7."This Land" - Hans Zimmer, Lebo M.

8."Under the Stars" - Hans Zimmer, Lebo M.

9."Circle of Life" - Elton John

10."King of Pride Rock" - Hans Zimmer, Lebo M.

Beyoncé'nin The Lion King: The Gift albümünde en çok dinlenen şarkılar:

1."MOOD 4 EVA" - Jay-Z, Childish Gambino

2."BROWN SKIN GIRL" - SAINt JHN, Wizkid, Blue Ivy Carter

3."SPIRIT" - From Disney's "The Lion King"

4."BIGGER"

5."ALREADY" - Shatta Wale, Major Lazer

6."FIND YOUR WAY BACK"

7."NILE" - Kendrick Lamar

8."JA ARA E" - Burna Boy

9."DON'T JEALOUS ME" - Tekno, Yemi Alade, Mr Eazi, Lord Afrixana

10."MY POWER" - Tierra Whack, Moonchild Sanelly, Nija, Busiswa, DJ Lag, Yemi Alade

Aslan Kral 2019 soundtrack'ini geçen hafta boyunca en çok dinleyen ülkeler:

1.Amerika

2.İngiltere

3.Avustralya

4.Brezilya

5.Hollanda

6.Filipinler

7.Kanada

8.Endonezya

9.İsveç

10.Meksika

Favoriniz olan tüm Disney soundtrack'lerini ve Spotify'ın Aslan Kral çalma listesini dinlemek için Disney sekmesini ziyaret edebilirsiniz (İlgili embed kod dokümanın en altında yer almaktadır).

