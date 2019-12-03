Haberler » Sağlık » İnme sonrası doğru tedavi hastaya bağımsızlığını kazandırıyor - Haber

İnme sonrası doğru tedavi hastaya bağımsızlığını kazandırıyor

İnmenin kalıcı sakatlık ve ölüm nedenleri arasında dünyada ve ülkemizde ilk sıralarda yer aldığına dikkat çeken Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Uzmanı Prof. Dr. Engin Çakar, "İnme sonrası doğru zamanda, doğru tedavi uygulamaları hastayı tam bağımsızlığına kavuşturabilir" dedi.

03.12.2019 15:34 | Son Güncelleme: 03.12.2019 15:34İnme sonrası doğru tedavi hastaya bağımsızlığını kazandırıyor

İnmenin kalıcı sakatlık ve ölüm nedenleri arasında dünyada ve ülkemizde ilk sıralarda yer aldığına dikkat çeken Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Uzmanı Prof. Dr. Engin Çakar, "İnme sonrası doğru zamanda, doğru tedavi uygulamaları hastayı tam bağımsızlığına kavuşturabilir" dedi.

Memorial Şişli Hastanesi 'Mucize Organ: Beyin Sempozyumu'na ev sahipliği yaptı. Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Bölümü Başkanı Prof. Dr. Engin Çakar tarafından hayata geçirilen sempozyumda, Uz. Dr. İlknur Saral, psikiyatri uzmanı Dr. Cennet Yıldırım, fizyoterapist ve ergoterapistler, inme-felç sonrası nörorehabilitasyonla yeni bir yaşama başlayan hasta ve hasta yakınları iyileşme sürecindeki deneyimlerini paylaştı.

İLK MÜDAHALEDEN SONRA TEDAVİYE BAŞLAMAK GEREKİYOR

İnme-felç sonrası doğru zamanda doğru tedavi uygulamalarının önemine dikkat çeken Prof. Dr. Engin Çakar, şöyle konuştu:

"Son yıllarda beyin hasarı vakası oldukça arttı. Bunların başında inmeye çok sık rastlıyoruz. Bu da beyin kanaması veya beyin damar tıkanıklığına bağlı durumlar, travmatik beyin hasarı, ateşli silah yaralanması, düşmelere bağlı olaylar ya da kalp durmasına bağlı beyne oksijen gitmemesi gibi durumlarda karşımıza çıkıyor. Böyle durumlarda hastanın hastaneye erken başvurmasından sonraki ilk müdahalesinin ardından ilk günlerde hemen fizik tedavi ve rehabilitasyon programına başlamak gerekiyor. Buna da akut nörorehabilitasyon diyoruz. Eğer hastayı erken dönemde hareketsiz, uzun süre bırakırsanız beyin ilgili fonksiyonları yapmayı unutuyor ya da bunu geri kazanması çok zor oluyor."

BEYİN KENDİNİ YENİLEMEYE ÇOK AÇIK

Prof. Dr. Çakar, kapsamlı nörorehabilitasyon ekibinin fizik tedavi rehabilitasyon uzmanı hekim, fizyoterapist, ergoterapist, rehabilitasyon hemşiresi, iş uğraşı terapisti, yutma terapisti, dil ve konuşma terapisti, fizik tedavi teknikeri ve psikolog içeren kalabalık bir gruptan oluştuğunu hatırlattı.

Rehabilitasyona hızlı ulaşan hastaların iyileşme oranının oldukça başarılı olduğunu dile getiren Prof. Dr. Çakar, "Kollarda aşırı kasılmalar, eklem kısıtlılıkları, kireçlenme gibi eklemin hareketinin tam olamaması, bacaklarda yara açılması, sırtta yara açılması gibi durumlar olabiliyor. Hasta konuşmayı, yutmayı tekrar hatırlayamaz duruma geliyor. Bunlar yaşanmasın diye hastayı hemen yoğun bakımdayken görüyoruz, fizyoterapi uygulamalarına başlıyoruz. Hastada beyinde etkilenen alan burada çok önemli ancak şunu biliyoruz,  beyin kendini yenilemeye çok açık. Bunun için de hızlı bir fizik tedavi ve rehabilitasyon programı yenilemeyi hızlandırıyor. Onun için hastanın özürlü kalma veya bağımlı kalma ihtimalini oldukça düşürüyor" diye konuştu.

HASTAYA 'SIK TEKRAR ÖDEVİ'

Tedavi sürecinde ailenin çok önemli olduğunu söyleyen Prof. Dr. Engi·n Çakar, "Aile doğru müdahalelerin yapılacağı merkezlere hastayı ulaştırmalı. Hasta olayların farkına varıncaya kadar yük ailede ve tıbbi personelde oluyor. Farkındalık başlayınca hastanın yılmadan tekrarlayıcı bir şekilde her şeyi yapması gerekiyor. Kazanılan faaliyetin pekişmesi için kullanmak gerekiyor. Beyinde tek bir formül var; 'kullan ya da kaybet.' Kullandığı dokusu, hareketi, fonksiyonu gelişiyor kullanmayınca da bu gidiyor. Hastaya sık tekrar ödevi düşüyor" diyerek sözlerini tamamladı.

Sempozyumda ayrıca daha önce inme geçirip Robotik Rehabilitasyon Merkezi'nde sağlığına kavuşan hastalara "İnme ile Mücadelede Yılın Ödülleri" verildi.



Sağlık

Kaynak: DHA

HABER YORUMLARI
Sağlık

Son Dakika Haberleri

18:17 Eskişehir prof. dr. çomaklı fetö, hristiyan dünyasından eleman kazanmaya çalışıyor - Haber
18:17 Muğla marmaris'teki kenan evren bulvarı'nın adı 'bülent ecevit bulvarı' olarak değiştirildi - Haber
18:16 Otomobil sürerken tüfekle vurularak, öldürüldü (2) - Haber
18:15 CHP heyeti, Demirtaş'ı cezaevinde ziyaret etti - Haber
18:15 Bilal Erdoğan: "Engelli vatandaşlarımızın olanakları her yıl artacak" - Haber
18:03 Son dakika: Macron ve Trump'ın açıklamalarıyla altın ve dolar yükseldi - Haber
18:02 İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, Büyükelçiler toplantısında Avrupa Birliği'ni eleştirdi: Bir insan ömrü kadar vakit harcadık - Haber
17:57 Sınıfta bir öğrencinin sigara içtiği görüntülerle ilgili inceleme başlatıldı - Haber
17:33 2 kişinin felç olması sonrası uzmanlardan konserve uyarısı - Haber
17:08 ALES sonuçları açıklandı - Haber
14:39 Meteoroloji'den 15 il için kar yağışı uyarısı - Haberler
11:51 1 kilo et karşılığında eşinin akrabasına kaçan genç kadın "Çocuklarımı görmeme gerek yok" sözüyle tepki çekti - Haberler
11:20 Eğlence mekanında kadın garson kavgası: 1 yaralı - Haberler
11:03 Ayakta durmakta güçlük çeken Hollandalı turisti, erkek arkadaşı yol kenarında bırakıp kaçtı - Haberler
09:21 Yargıdan "Darbeden haberim yoktu" diyen askerler hakkında son karar: Suça iştirakten söz edebilmek için amaca yönelik fiil işleme gerekir - Haberler
3.12.2019 18:18:10