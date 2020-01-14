Haberler » Güncel » İnme teşhisi konulan kadının yardımına Mehmetçik helikopterle yetişti - Haber

İnme teşhisi konulan kadının yardımına Mehmetçik helikopterle yetişti

Şırnak'ta yaşayan ve beyin damarlarında pıhtı oluşan Ayşe Ataman, askeri helikopterle sevk edildiği Muş'ta tedavi altına alındı.

14.01.2020 18:16 | Son Güncelleme: 14.01.2020 19:11İnme teşhisi konulan kadının yardımına Mehmetçik helikopterle yetişti
'ta yaşayan ve beyin damarlarında pıhtı oluşan Ayşe Ataman, askeri helikopterle sevk edildiği 'ta tedavi altına alındı.

Beyin damarlarında pıhtı oluşması nedeniyle inme teşhisi konulan 69 yaşındaki Ataman, sağlık ekiplerince Şırnak Devlet Hastanesine getirildi.
Ayşe Ataman, buradaki ilk müdahalenin ardından İl Komutanlığına ait helikopterle Muş Sultan Alparslan Havalimanı'na getirilip, ardından ambulansla Muş Devlet Hastanesine sevk edildi.
Muş Sağlık Müdürü Dr. Serdal Türkoğlu, gazetecilere yaptığı açıklamada, Ataman'ın Şırnak'tan askeri helikopterin de yardımıyla hastanelerine ulaştırıldığını belirtti.
Türkoğlu, hastanın tedavi altına alındığını ifade ederek, şunları kaydetti:
"69 yaşındaki bir kadın hastamız Şırnak'ta rahatsızlanıp beyin damarlarına pıhtı atması sonucu rahatsızlanıp askeri helikopter desteği ile Muş Devlet Hastanemize getirildi. Hastanın tomografisini çektik, girişimsel radyoloji ünitemizde tetkik ve tedavisi yapılacak. İnşallah sağlıkla hastanemizden taburcu etmiş oluruz."
Hastanın yakınları, jandarma ve sağlık ekiplerine teşekkür etti.

Sultan Alparslan, Jandarma, Şırnak, Muş, Güncel

Kaynak: AA

Güncel

Son Dakika Haberleri

20:49  İBB, ADALAR'DAKİ FAYTON VE ATLARI KAMULAŞTIRACAK - Haber
20:48  İBB'den Cemevlerine hizmet var statü yok - Haber
20:48  Merkel: "Hafter'in ateşkese uymayı sürdürmeye hazır olması iyi haber" - Haber
20:44  Adalar'da fayton plakaları İBB'ye geçti - Haber
20:44  İlçe Müftülüğü ilk aylık toplantısını gerçekleştirdi - Haber
19:54  BM raporuyla da belgeledi: YPG/PKK çocukları kullanıyor - Haber
19:45  İBB Meclisi cemevlerinin ibadethane olarak değiştirilmesi önerisini reddetti - Haber
18:08  Eski başyaver Bekir Furkan Özdaban'ın cezası belli oldu - Haber
17:15  Öldürdüğü kadını kanepenin altına sakladı - Haber
16:45  2 ay önce drift yaparken yakalanmıştı, dün gece aynı yolda öldü - Haber
16.01.2020 20:50:57