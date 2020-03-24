İnoksan, 5 yıllık yol haritasında cirosunu ikiye katlayacak
Endüstriyel mutfak sektörü ve imalatı alanında 40'ıncı yılını kutlayan İnoksan, toplam cirosunun yüzde 40'ını ihracattan elde ediyor.
24.03.2020 11:24 | Son Güncelleme: 24.03.2020 11:24
Endüstriyel mutfak sektörü ve imalatı alanında 40'ıncı yılını kutlayan İnoksan, toplam cirosunun yüzde 40'ını ihracattan elde ediyor. Bugün 7 bini aşkın ürün çeşidiyle pazarda yüzde 25 paya sahip olan İnoksan, 40. yılında Amerika ve İngiltere 'de önemli bir çıkış yapmaya hazırlanıyor.
Kaynak: Dunya.com
Etiketler : Amerika Birleşik Devletleri, İngiltere, Ekonomi