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İnoksan, 5 yıllık yol haritasında cirosunu ikiye katlayacak

Endüstriyel mutfak sektörü ve imalatı alanında 40'ıncı yılını kutlayan İnoksan, toplam cirosunun yüzde 40'ını ihracattan elde ediyor.

24.03.2020 11:24 | Son Güncelleme: 24.03.2020 11:24
İnoksan, 5 yıllık yol haritasında cirosunu ikiye katlayacak
Endüstriyel mutfak sektörü ve imalatı alanında 40'ıncı yılını kutlayan İnoksan, toplam cirosunun yüzde 40'ını ihracattan elde ediyor. Bugün 7 bini aşkın ürün çeşidiyle pazarda yüzde 25 paya sahip olan İnoksan, 40. yılında Amerika ve İngiltere 'de önemli bir çıkış yapmaya hazırlanıyor.

Kaynak: Dunya.com

Etiketler : Amerika Birleşik Devletleri, İngiltere, Ekonomi

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