Haber, Son Dakika, Haberler
Manşetler
Magazin
Ekonomi
Spor

İnönü Belediyesi Covid-19 Farkındalık Yarışması sonuçlandı

İnönü Belediye Başkanlığı Covid-19 salgınında farkındalık oluşturmak amacıyla sosyal medyadan başlattığı yarışmanın ödülleri sahiplerini buldu.

İnönü Belediyesi Covid-19 Farkındalık Yarışması sonuçlandı
04.05.2020 16:41 | Son Güncelleme: 04.05.2020 16:41
İnönü Belediye Başkanlığı Covid-19 salgınında farkındalık oluşturmak amacıyla sosyal medyadan başlattığı yarışmanın ödülleri sahiplerini buldu.

Tüm dünyada olduğu gibi ülkemizde de etkili olan koronavirüs (covid-19) salgını dolayısı ile 65 yaş üstü ve 20 yaş altı vatandaşlarımıza uygulanan sokağa çıkma yasağı nedeniyle farkındalık oluşturan Eskişehir İnönü Belediye Başkanlığı Sosyal Medya programı Instagram üzerinden yarışma gerçekleştirdi. Yarışmada Covid-19 Salgını ile ilgili bilgilendirme afişinin altına yorum yapan 1985 kişi yarışmaya katılmaya hak kazandı. İnönü Belediyesi Intagram sayfası üzerinden canlı olarak yapılan çekiliş ile 1985 yarışmacı arasından 10 talihli Monopoly adlı ödülü kazandılar.

Çekiliş sonrası ödül kazanan yarışmacılar Covid-19 Salgını ile ilgili farkındalık oluşturan İnönü Belediyesi Başkanı Kadir Bozkurt ve belediye çalışanlarına teşekkür ettiler. - ESKİŞEHİR

Kaynak: İHA

Etiketler: Koronavirüs, Eskişehir, Güncel, Haber

Güncel Manşet

Haberler

Yapılan son seçim anketine göre; İmamoğlu ve Yavaş’ın oy oranında büyük artış var Haberler
Yapılan son seçim anketine göre; İmamoğlu ve Yavaş'ın oy oranında büyük artış var
Görüntü bugün Türkiye’de kaydedildi! 2 kardeşin polise saldırdığı anlar kamerada Haberler
Görüntü bugün Türkiye'de kaydedildi! 2 kardeşin polise saldırdığı anlar kamerada
Son dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığında video konferans yöntemiyle yapılan kabine toplantısı başladı Haberler
Son dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığında video konferans yöntemiyle yapılan kabine toplantısı başladı
Nihat Hatipoğlu’na video gönderen mezarcının anlattıkları tüyler ürpertti Haberler
Nihat Hatipoğlu'na video gönderen mezarcının anlattıkları tüyler ürpertti
Manken Simge Tertemiz’in babası dördüncü kattan aşağı düşerek hayatını kaybetti Haberler
Manken Simge Tertemiz'in babası dördüncü kattan aşağı düşerek hayatını kaybetti
Evden kovulduğunu iddia eden 91’lik ninenin oğlu: Başımızın üzerinde yeri var Haberler
Evden kovulduğunu iddia eden 91'lik ninenin oğlu: Başımızın üzerinde yeri var
Son Dakika: Otogaza 25 kuruş, motorine 16 kuruş, benzine ise 7 kuruş zam geldi Haberler
Son Dakika: Otogaza 25 kuruş, motorine 16 kuruş, benzine ise 7 kuruş zam geldi
Güzel haberler geliyor! Sivas’ta da 3 gündür koronavirüs vakası görülmedi Haberler
Güzel haberler geliyor! Sivas'ta da 3 gündür koronavirüs vakası görülmedi
Haberler››Güncel››İnönü Belediyesi Covid-19 Farkındalık Yarışması sonuçlandı - Haberler

Son Dakika Güncel Haberleri

17:52: Brezilyalı belediye başkanından Greta Thunberg'e yardım çağrısı - Haber 17:52: KONYA Mevlana'nın Konya'ya göçünün 792 yılı törenlerine koronavirüs düzenlemesi - Haber 17:52: ANTALYA-Kaçırdığı bebeğinin boğazına bıçak dayayan baba Kendimi kaybettim - Haber 17:52: Manisa'da karantinanın ardından geriye duygulandıran mektuplar kaldı - Haber 17:52: Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan koronavirüs aşısı açıklaması: Tüm insanlığın ortak malı olmalı - Haber 17:47: Adalet Bakanlığı, sosyal medyada dolaşan "Avukatlık Kanun Taslağı"yla ilgili açıklama yaptı - Haber 16:24: Görüntü bugün Türkiye'de kaydedildi! 2 kardeşin polise saldırdığı anlar kamerada - Haberler 15:56: Ambulans helikopterin tarlalarına inmesine izin vermeyen kadın suskunluğunu bozdu - Haberler 15:13: Yapılan son seçim anketine göre; İmamoğlu ve Yavaş'ın oy oranında büyük artış var - Haberler