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İnönü Belediyesi Korona virüse karşı ücretsiz maske dağıttı

Eskişehir İnönü Belediyesi tarafından pazar esnafı ve alışveriş yapan vatandaşlara ücretsiz maske dağıtıldı.

19.03.2020 13:39 | Son Güncelleme: 19.03.2020 13:39
İnönü Belediyesi Korona virüse karşı ücretsiz maske dağıttı
Eskişehir İnönü Belediyesi tarafından pazar esnafı ve alışveriş yapan vatandaşlara ücretsiz maske dağıtıldı.

Tüm dünyayı ve ülkemizi etkisi altına alan Korona virüs tehlikesine karşı İnönü Belediyesi tarafından ilçede Kapalı Pazar yerinde alışveriş yapan vatandaşlara ve esnafa Korona virüs salgınından korunma amaçlı maske dağıtıldı. Salgına karşı ilçede bulunan cadde, sokak, park bahçe, cami, okul, resmi kurum ve vatandaşların yoğun yaşam alanlarında dezenfekte çalışmalarını aralıksız sürdüren İnönü Belediyesinin yaptığı çalışmalardan dolayı ile ilçe sakinleri İnönü Belediye Başkanı Kadir Bozkurt'a ve belediye çalışanlarına teşekkür ettiler.

İnönü Belediye Başkanlığından yapılan açıklamada, Korona virüs tedbirleri kapsamında çalışmaların aralıksız devam edileceği bildirildi. - ESKİŞEHİR

Kaynak: İHA

Etiketler : Eskişehir, Güncel

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