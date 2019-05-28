İnönü Belediyesi mahalleleri bayrama hazırlıyor

İnönü Belediyesi Fen İşleri Ekiplerinin tamamının katılı ile gerçekleştirilen Ramazan Bayramı hazırlığı Oklubalı Mahallesinde bulunan yukarı, orta ve aşağı mahalle camilerinde yapılan temizlik çalışması ile başlatıldı.

Cami içleri ekipler tarafında temizlenirken cami bahçeleri çim biçme ve çevre düzenleme ekipleri tarafından bakımdan geçirildi. Ekipleri bayram hazırlığı kapsamında mahallede bulunan park ve sokaklarda da bakım ve onarım çalışması yapıldı.

Kaynak: Bültenler