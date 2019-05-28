İnönü Belediyesi mahalleleri bayrama hazırlıyor

Eskişehir
'in İnönü
Belediyesi tarafından camilerde temizlik çalışmalarına Oklubalı
Mahallesi ile devam edildi.
İnönü Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü
ekiplerinin tamamının katılımı ile gerçekleştirilen Ramazan Bayramı
hazırlığı Oklubalı Mahallesinde bulunan yukarı, orta ve aşağı mahalle camilerinde yapılan temizlik çalışması ile başlatıldı. Cami içleri ekipler tarafında temizlenirken cami bahçeleri çim biçme ve çevre düzenleme ekipleri tarafından bakımdan geçirildi. Ekipleri bayram hazırlığı kapsamında mahallede bulunan park ve sokaklarda da bakım ve onarım çalışması yapıldı. - ESKİŞEHİR
Ramazan Bayramı
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Kaynak: İHA