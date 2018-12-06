İnönü Belediyesi Martlı Suyunda İlk Kazıya Başladı

İsmetpaşa Mahallesi Yukarı Mezarlık'ta başlayan ilk kazı çalışmasına nezaret eden İnönü Belediye Başkanı Kadir Bozkurt, uzun süredir yetki alamadıkları Martlı Suyu çeşmelerinin hatlarında yapılacak olan çalışmaların en kısa zamanda tamamlanacağını müjdeledi. Bozkurt,"ESKİ Genel Kurulu'nda alınan karar sonrası 30 Kasım 2018 tarihinde belediyemize yetki devri yapılması ile birlikte mağduriyetin en kısa zamanda giderilmesi için çalışmalarımıza hızlı bir şekilde ve yağmur, kar, soğuk ve olumsuz kış şartlarına bakılmaksızın sürdüreceğiz. Halkımız kısa sürede 65 çeşmemizden birden Martlı Suyu'yu alıp kullanmaya başlayacak" dedi.

MARTLI SUYU HATLARI

Martlı Suyu hatlarının uzunluğu 11 kilometre.. Çalışmaların en kısa zamanda tamamlanması için iki adet Bobcat Treşe Makinesi 10 cm genişliğinde 40 cm derinliğinde kazı çalışması yapıyor. Martlı Suyu'nun çeşmelerden akıtılması için;90'lık, 63'lük ve 25'lik PE 100 borular döşenirken, bu borular 10 bar hava 16 bar su basıncına dayanıklı olacak. Hattın çekileceği ana arter üzerine kesinti, patlaklara ve su kaybına karşı 10 adet vana monte edilecek. Yeni hatta meydana gelebilecek patlak ve kaçak durumunda diğer çeşmelerin suyu kesilmeyecek.