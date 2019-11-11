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İnönü Belediyesi'nden Anıtkabir ziyareti

İnönü Belediye Başkanlığı tarafından Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Ulu Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün vefat edişinin 81. yılı münasebetiyle ilçe halkının saygı ve şükranlarını sunmak amacıyla Ankara'ya günübirlik Anıtkabir ziyaret gezisi düzenledi.

11.11.2019 17:28 | Son Güncelleme: 11.11.2019 17:33İnönü Belediyesi'nden Anıtkabir ziyareti
Belediye Başkanlığı tarafından Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Ulu Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün vefat edişinin 81. yılı münasebetiyle ilçe halkının saygı ve şükranlarını sunmak amacıyla 'ya günübirlik ziyaret gezisi düzenledi. İnönü Belediye Başkanlığı tarafından düzenlenen geziye 7'den 70'e çok sayıda ilçe sakini katıldı. Anıtkabir ziyaret gezisi için Cumhuriyet Meydanında toplanan ilçe sakinleri Belediye Başkanı Kadir Bozkurt tarafından Ankara'ya yolcu edildi. Başkan Bozkurt, 10 Kasım dolayısı ile Cumhuriyetin kurucusu, istiklal mücadelesinin önderi Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü vefatının 81'inci yıl dönümünde rahmetle ve şükranla andıklarını kaydetti. İlçe sakinleri de Anıtkabir ziyaret gezisi dolayı Belediye Başkanı Kadir Bozkurt'a teşekkürlerini iletti. - ESKİŞEHİR

Anıtkabir, Ankara, İnönü, Güncel

Kaynak: İHA

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