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İnönü Belediyesi'nden karla mücadele çalışması

Eskişehir İnönü Belediyesi etkili olan kar yağışı sonrası ilçede karla mücadele çalışmalarını başlattı.

04.12.2019 12:07 | Son Güncelleme: 04.12.2019 12:13İnönü Belediyesi'nden karla mücadele çalışması
İnönü Belediyesi etkili olan kar yağışı sonrası ilçede karla mücadele çalışmalarını başlattı.

'nin batı kesimlerinden itibaren etkisi altına alan ve sabah saatlerinde yoğunluğunu arttıran kar yağışına karşı İnönü Belediyesi ekipleri çalışmalarına ilçe sokak ve caddelerinde başladı. Belediyeye bağlı iş makineleri sokak ve caddelerden karları sıyırırken tuzlama ekipleri de olası don olayına karşı tuzlama çalışmalarına devam ediyor.

İnönü Belediye Başkanı Kadir Bozkurt, ilçede araç ve yaya trafiğinin sağlıklı bir şekilde ilerleyebilmesi için 7/24 karla mücadele ekiplerinin çalışmalarına devam edeceğini belirtti.

Yılın ilk karıyla karşılaşan ilçe sakinleri bir taraftan mutluluk yaşarken diğer taraftan da belediyenin yaptığı çalışmalardan dolayı İnönü Belediye Başkanı Kadir Bozkurt'a teşekkür etti. - ESKİŞEHİR

Eskişehir, Türkiye, Sabah, Güncel

Kaynak: İHA

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