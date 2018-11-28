İnönü Belediyesi'nden Öğretmenler Onuruna Yemek

Eskişehir İnönü
Belediye Başkanı Kadir Bozkurt
, 24 Kasım Öğretmenler Günü etkinlikleri kapsamında ilçede görev yapan ve emekli olmuş öğretmenler onuruna bir yemek verdi.
Programa, İnönü Kaymakamlığına vekalet eden Vali Yardımcısı Aslan Avşarbey, İnönü Milli Eğitim Müdürü Muhammet Büyük, kurum amirleri, okul müdürleri, emekli ve halen görevde olan öğretmenler katıldı.
İnönü Kaymakamlığına vekalet eden Eskişehir Vali yardımcısı Aslan Avşarbey, tüm öğretmenlerin Öğretmenler Günü'nü kutlayarak eğitim hayatlarında başarılar diledi. Böyle anlamlı bir günde öğretmenlerle bir araya gelmekten büyük mutluluk duyduğunu ifade eden Başkan Bozkurt da, "Kutsal ve onurlu mesleğin değerli mensupları öğretmenlerimizin Öğretmenler Günü'nü kutluyor, eğitim öğretim hayatlarında başarılı yıllar diliyorum" diye konuştu.
İnönü Belediyesi, programa katılan öğretmenlere çiçek takdim etti. Keyifli anlar yaşayan öğretmenler de Başkan Bozkurt'a teşekkürlerini ilettiler. Etkinlik, hep birlikte söylenen türkülerle sona erdi. - ESKİŞEHİR
Kadir Bozkurt,Eskişehir
28 Kasım 2018 Çarşamba 12:05