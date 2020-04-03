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İnönü Belediyesi salgına karşı gece gündüz çalışıyor

İnönü Belediyes,i Kovid-19 salgınına karşı başlattığı mücadeleye gece ve gündüz ara vermeden devam ediyor.

03.04.2020 17:18 | Son Güncelleme: 03.04.2020 17:18
İnönü Belediyesi salgına karşı gece gündüz çalışıyor
İnönü Belediyes,i Kovid-19 salgınına karşı başlattığı mücadeleye gece ve gündüz ara vermeden devam ediyor.

Eskişehir İnönü Belediye Başkanlığı Kovid-19 Salgınına karşı ilçede yaptığı çalışmalara gece ve gündüz her alanda devam ediyor. Salgının tedbirlerinden önce ilçede buluna hamam, spor ve sosyal yaşam merkezi, halı saha ve voleybol sahasını kullanıma kapatıldı. İnönü Belediyesinden yapılan açıklamaya göre ilçede her gün olmak üzere ilçe merkezinde toplu olarak kullanılan umuma açık alanları, resmi kurumları, mescitlerde, apartmanların ve evlerin girişleri ile ilçede çok sayıda bulunan fabrikalarda dahil olmak üzere salgınla mücadele kapsamında bugüne kadar 20 ton dezenfektan maddesi kullanıldığını belirtildi. İnönü Belediyesi tarafından ilçe sakinlerinin toplu olarak kullandığı Merkez ve Oklubalı kapalı pazar yerlerinde ise her pazar ilçe sakinlerine korunmaları için 2 bin maske ve eldiven dağıtıldığı belirtildi. Salgınla mücadelenin yanı sıra belediyeye bağlı zabıta ekipleri tarafından ilçede bulunan market ve bakkallarda belirli aralıklara kontroller yapıldığı belirtilerek salgınla mücadele çalışmalarına aralıksız devam edileceği bildirildi. - ESKİŞEHİR

Kaynak: İHA

Etiketler: Eskişehir, voleybol, Yaşam
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