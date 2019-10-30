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İnönü Belediyesi Spora desteğini sürdürüyor

Eskişehir İnönü Belediyesi İlçe Milli Eğitim Müdürlüğünün katılmış olduğu Türkiye Öğretmenler Kupası Bay-Bayan Futsal takımlarına forma desteğinde bulunarak spora destek olmaya devam ediyor.

30.10.2019 09:44İnönü Belediyesi Spora desteğini sürdürüyor

İnönü İlçe Milli Eğitim Müdürlüğünün katılmış olduğu Türkiye Öğretmenler Kupası Bay-Bayan Futsal takımlarına İnönü Belediyesi Gençlik ve Spor Kulübü sponsorluğunda yaptırılan maç formaları İnönü Belediyesi Gençlik ve Spor Kulübü Başkanı ve İnönü Belediyesi Başkan Yardımcısı Serhat Hamamcı tarafından İnönü İlçe Milli Eğitim Şube Müdürü Adem Oğuş'a teslim edildi.

Forma desteğinden dolayı memnuniyet duyduklarını belirten İnönü İlçe Milli Eğitim Şube Müdürü Adem Oğuş ve Türkiye Öğretmenler Kupası Bay-Bayan Futsal takımlarında mücadele edecek olan ilçe öğretmenleri İnönü Belediye Başkanı Kadir Bozkurt'a ve İnönü Belediyesi Gençlik ve Spor Kulübü Başkanı ve İnönü Belediyesi Başkan Yardımcısı Serhat Hamamcı'ya teşekkür etti.


Türkiye, Güncel

Kaynak: Bültenler

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