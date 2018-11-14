İnönü Belediyesi Tarla Yollarına Bakım Yaptı

İnönü
Belediyesi yaz döneminde bozulan tarla yollarında yol iyileştirmesi çalışması yaptı.
İlçede tarım arazilerini çevreleyecek şekilde İnönü Belediyesi Fen İşleri ekipleri tarafından çalışma yapıldı. 4 kilometrelik tarla yollarında kamyonlar ile getirilen mekanik dolgu malzemesi yollara serilerek çiftçilerin ekim ve nadas öncesi tarlalarına ulaşmalarını kolaylaştırdı. Yapılan çalışmalardan dolayı yolları kullanan çiftçiler Belediye Başkanı Kadir Bozkurt
ve belediye personeline teşekkür ettiler. - ESKİŞEHİR
İnönü
14 Kasım 2018 Çarşamba 15:24