İnönü Belediyesinden Büyükşehir Belediyesine Yanıt

Eskişehir
Büyükşehir Belediyesi tarafından Martlı Suyu'nda izinsiz kazı yapıldığı gerekçesiyle eleştirilen ve cezai işlem uygulanacağı belirtilen İnönü
Belediyesi, konuyla ilgili bir açıklama yaptı.
İnönü Belediyesi ilçenin en önemli sembollerinden Martlı Suyu'nun sağlıklı akması ve tüm ilçe merkezinin yararlanabilmesi için hatlarda yenileme çalışmalarını başlatırken Eskişehir Büyükşehir Belediyesi de bu durumun izinsiz yapıldığı gerekçesiyle İnönü Belediyesine cezai işlem uygulayacaklarını belirtti. Durum üzerine açıklama yapan İnönü Belediyesi yetkilileri, iddiaların gerçeği yansıtmadığını ve tek çabalarının yaklaşık olarak bin 500 yıldır akan, son yıllarda akmaz hale gelen içme suyu olarak kullanılan Martlı Suyunun vatandaşların hizmetine sunmak olduğunu bildirdi. Belediyeden yapılan açıklamada, "2002 yılında Eskişehir Defterdarlığı tarafından İnönü Belediye Başkanlığı yetki ve sorumluluğuna devredilen Martlı Suyu 2014 yılında Büyükşehir Belediye Yasasının kabulünde sonra Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkanlığı yetki ve sorumluluğuna devrolmuştur. Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkanlığı yetki ve sorumluluğuna devrolunduktan sonra meydana gelen arızalardan dolayı, ilçemiz sakinlerinden gelen şikayetler nedeniyle müteakip defalar il koordinasyon kuruluna başvuru yapılmış ve cevabi yazıda yetki ve sorumluluğun ESKİ'de olduğu belirtilmiştir. Martlı Suyunda meydana gelen arızlar nedeniyle sadece belediyemiz değil ilçemizde bulunan muhtarlarca da Kaymakamlığı, Belediyemize ve ESKİ'ye yazılı olarak başvurulmuştur. Hatta hemşerilerimizin talebi üzerine 24.03.2017 tarihinde Martlı Suyu konulu halk toplantısı yapılmış bu toplantıya ESKİ'den sorumlu bir kişi ve Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkan Danışmanı olduğunu söyleyen İsmail Karaköse
katılmış, halkın Martlı Suyu ile ilgili gayet samimi ve ivedilik arz eden talepleri üzerine İsmail Karaköse; Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkan Danışmanı olarak Martlı Suyunun idaresinin İnönü Belediye Başkanlığı'na devrinin gerçekleşeceği vaadinde bulunmuştur. 24.03.2017 tarihinden asfalt çalışmalarının başladığı 2018 Temmuz ayına kadar ESKİ ve Büyükşehir Belediye Başkanlığı tarafından Martlı Suyu İsale hattında değişikli yapılması gerektiği bilinmesine ve bu konuda talepler olmasına rağmen hiçbir çalışma yapılmamış ve İlçe Belediyemize yetki ve sorumluluk devri gerçekleşmemiştir. 21.06.2018 tarihinde ESKİ'ye ilçemiz sakinleri tarafından imza toplanmak suretiyle Martlı Suyunun çeşmelerinden akıtılması hususunda haklı taleplerini içerir yazılı başvuru da yapılmış, bu başvuruya herhangi bir cevap verilmemiş, ne zamanki asfalt çalışmalarına başlanmış bu çalışmalar başlanmasından hemen sonra 09.07.2018 de Martlı Suyu'nun ESKİ'nin yetki ve sorumluluğunda olmadığına dair cevap verilmiştir" ifadelerine yer verildi.
"Çalışmalara başlanacağı tüm kamu kurum ve özel kuruluşlara bilgi verilmiştir"
İnönü halkının ihtiyaçları ve Martlı Suyunun önemi açısından çalışmalara başlandığının aktarıldığı açıklamada, "Mayıs ve Kasım olmak üzere iki kez toplanan ESKİ'nin ilk genel kurul toplantısında büyük engellemelere rağmen gündeme alının Martlı Suyunu Yetki ve Sorumluluğunun İnönü Belediye Başkanlığına devrine ilişkin karar 20 Kasım
2018 tarihinde alınmıştır. 2014 yılından bu yana kadar ilçemiz sakinlerinin Martlı Suyu'nun çeşmelerden akıtılmasına ilişkin haklı taleplerini görmezden gelen Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkanlığı tarafından; haklı ve ivedilik arz eden bu ihtiyacın bir an önce giderilmesine ilişkin çabalarımız engellenmeye çalışılmaktadır. İnternet sitesinden yapılan haberde ilçemizin ihtiyacını gidermek için yapmış olduğumuz çalışma nedeniyle AYKOME Uygulama Yönetmeliği 22. Maddesine atıfta bulunularak izinsiz kazı çalışması yaptığımız iddia edilmekte ve cezai işlem uygulanacağı yönünde tehdide yer verilmektedir. Belediye Başkanlığımız tarafından sadece Eskişehir Büyükşehir Belediye başkanlığı AYKOME'ye değil iş alanı ile bağlantısı bulunan tüm kamu kurum ve özel kuruluşlara kazı çalışmasına başlanacağı yönünde bilgi verilmiş, hatlara ilişkin bilgi talep edilmiş ve AYKOME'den izin istenmiştir. Bu kamu kurum ve kuruluşlarından gelen cevabi yazılara göre sadece Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkanlığı yetki ve sorumluluğunda olan yollarda değil diğer tüm sokaklarda da iş planı yapılmıştır.
Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkanlığınca internette yapılan haberde işin ivedilik arz ettiği hususu tamamen gizlenerek, AYKOME Yönetmeliğinin 22. Maddesi 13. Fıkrasının bir kısmına yer verilmiştir. AYKOME Yönetmeliği'nin 22. Maddesi (13) Büyükşehir ve ilçe belediyelerinin yol ve tretuvar düzenlenmesi çalışmaları yaptığı cadde ve sokak ile vb. mahallerde ivedilik arz eden, arıza halleri, yeni tamamlanmış binaların abone bağlantıları dışında yol ve tretuvar yenileme ve düzenleme çalışmalarının tamamlanmasına müteakip 5 (beş) yıl süreyle alt yapı ve bağlantılı üst yapı çalışmalarına izin verilmez. (14) Amir Hükmü mevcuttur" denildi.
"Çalışmalarımız devam edecek"
Büyükşehir Belediyenini Martlı Suyuyla ilgili uzun yıllar çalışma yapmadığına dikkat çekilen açıklamada şu ifadelere yer verildi:
"Asfalt çalışması yapmadan önce 2014 yılından bu yana yetki ve sorumluluğunda olan Martlı Suyu ile ilgili; alt yapı çalışmasını yapabileceği halde hiçbir çalışma yapmayan Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkanlığınca, kazı sezonu olmadığı, mevsim şartları gibi sebeplerle çalışmamız engellenmeye çalışılmaktadır. Hepinizin bildiği üzere mevsim şartları, kazı sezonu olmadığı hususu nasıl Estram çalışmalarında mazeret olarak kabul edilmeksizin çalışmalara devam ediliyor ise; ilçemizin yıllardır talebi olan ve ilçemizin olmazsa olmazı olan ivedilik arz eden Martlı Suyu çalışmalarına da hukuk mücadelemiz çerçevesinde devam edilecektir. Sonuç olarak tüm hemşerilerimiz bilmelidir ki; Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkanlığı resmi sitesinde cezai işlem uygulanacağı haberine rağmen bin 500 yıldır çeşmelerden akan Martlı Suyumuz en kısa sürede sizlerin hizmetine sunulacaktır." - ESKİŞEHİR
Eskişehir
09 Aralık 2018 Pazar 13:00