İnönü Belediyesinden Çanakkale Gezisi

Eskişehir
'in İnönü
Belediye Başkanlığı tarafından gerçekleştirilen Kültür Gezileri kapsamında İnönü Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
öğrencileri ve öğretmenleri Çanakkale
'yi gezdiler.
Çanakkale Şehitliğini ve savaşların geçtiği noktalardaki müzeleri görmenin heyecanını yaşayan öğrenci ve öğretmenler, belediye personeli ve rehber eşliğinde;Seyit Onbaşı Rumeli Mecidiye
Tabyası, Zığın Dere Hastane Şehitliği, Şahin Dere Hastane Şehitliği, Şehitler Abidesi, Ertuğrul Tabyası,Yahya Çavuş, Albayrak Sırtı, Kanlı Sırt, Kırmızı Sırt, 57. Alay Şehitliği ve Conkbayırı'nı gezdiler. Çanakkale hakkında bilgi edinen öğrenciler, kente gezi düzenleyen başta İnönü Belediye Başkanı Kadir Bozkurt
olmak üzere tüm belediye personeline çektikleri video ile teşekkür ettiler. - ESKİŞEHİR
Eskişehir,Çanakkale
17 Kasım 2018 Cumartesi 13:36