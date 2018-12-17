İnönü Belediyesiye Hizmet Çarşısı'nda Sona Yaklaşılıyor

İnönü
Belediyesi tarafından Nisan 2018'de yapımına başlanan Belediye Hizmet Çarşısı inşaatında sona geliniyor.
Vatandaşların yaşamı kolaylaştırmak adına İnönü Belediyesi tarafından ilçeye kazandırılan Kapalı Pazar Yeri'nin hemen yanına yapılan hizmet çarşısında son çalışmalar yapılıyor. İnönü Belediyesi öz kaynakları ile yapımına başlanılan hizmet çarşısında kaba inşaat tamamlanırken kapı ve pencere, sıva, yer kaplamları, boya, sıhhi tesisat, su ve elektrik tesisatı çalışmaları tüm hızıyla devam ediyor.
Öte yandan iki kat üzerine bin 540 metrekare kapalı alana sahip olacak olan İnönü Belediyesi Hizmet Çarşısı tamamlandığında, iş yeri, sivil toplum kuruluşlarının faydalanabileceği bağımsız büroları, bekleme salonları, çay ocağı, çok amaçlı salon, kafeterya ve dijital bir kütüphane yer alacak. - ESKİŞEHİR
Kaynak: İHA