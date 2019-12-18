Haberler » Güncel » İnönü Caddesi gece bir başka güzel oldu - Haber

İnönü Caddesi gece bir başka güzel oldu

Büyükşehir Belediyesi, İzmit ilçe İnönü Caddesi'nd.e bulunan aydınlatma direklerine yeni led figürleri ağaçlara da yeşil görsel led aydınlatma taktı

18.12.2019 16:26 | Son Güncelleme: 18.12.2019 16:28İnönü Caddesi gece bir başka güzel oldu

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Yapı Kontrol Dairesi Başkanlığı Enerji, Aydınlatma ve Mekanik İşler Şubesi, ilçe İnönü Caddesi'nde bulunan aydınlatma direklerine yeni led figürleri asarken ağaçlara da yerleştirdiği yeşil görsel led aydınlatmalarla caddenin çehresini değiştirdi. Yeni led figürler ile ağaçlara yerleştirilen yeşil görsel led aydınlatmaların yerlerine konulmasıyla İnönü Caddesi daha modern bir görünüme kavuştu.

84 AYDINLATMA DİREĞİNE LED FİGÜRLER TAKILDI

İzmit BAÇ Kavşağı'ndan başlayan İnönü Caddesi'nin hava karardıktan sonraki görüntüsü bölgede yaşayan vatandaşlardan ve esnaflardan memnuniyet kazandı. Büyükşehir Belediyesi'nin caddede yaptığı çalışmalar sonunda 84 adet elektrik direğine görsel aydınlatma led figürleri asılırken ekipler ağaçlara da yeşil görsel led aydınlatma taktı. Tamamlanan çalışmalar sonunda caddenin gecesi görsel şölene dönüştü.


Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, İzmit, Güncel

Kaynak: Bültenler

Güncel

Son Dakika Haberleri

19:22 Malatya'da lise öğrencilerine kaymakamlık mesleği anlatıldı - Haber
19:19 "İnsan Mektebi Projesi" tanıtım toplantısı - Haber
19:18 TBB Başkanı Feyzioğlu: "Sen kadına vuruyorsun çünkü korkaksın, zavallısın" - Haber
19:18 Morales'ten Trump'ın Bolivya'daki geçici hükümeti desteklemesine tepki Açıklaması - Haber
19:18 Bakan Selçuk'tan "Doğa Koleji" açıklaması - Haber
17:40 Konya'da aniden ortaya çıkan kötü koku, vatandaşları telaşlandırdı! - Haber
16:29 Bir süre önce eşinden boşanan kadın evinde ölü bulundu - Haber
16:13 Arkadaşının eşiyle basılınca, arkadaşını bıçaklayıp kayıplara karışan adam hakkında 17 yıl hapis cezası istendi - Haber
15:52 Son dakika: Uludağ'da kayıp dağcıları arama çalışmasında bir cansız beden daha bulundu - Haber
15:30 İYİ Partili vekilin "Kim bu cübbeli arkadaş?" dediği şehit babası konuştu: Benden özür dilemeli - Haber
18.12.2019 19:31:48