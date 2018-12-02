İnönü Caddesine Alternatif 40 Metrelik Yolda Sona Gelindi

02 Aralık 2018 Pazar 14:14



02 Aralık 2018 Pazar 14:14

Şahinbey Belediyesi eski garajlardaki evleri yıkarak İnönü Caddesi'ne alternatif olarak yapılacak olan yol çalışmalarını hızlı bir şekilde sürdürüyor.Eski garajlardaki esnaflar için Şahinbey Oto Sanayi Sitesi'ni yaparak yaşanılabilir, geniş ve ferah iş yerleri sunan Şahinbey Belediyesi, eski köhne iş yerlerini yıkarak, İnönü Caddesine alternatif olarak yapılan yolun çalışmalarına hızlı bir şekilde devam ediyor. Gerçekleştirilen yıkım çalışmaları sonrasında yapılacak yolun bir ucu Hoşgör Meydanından başlayarak eski müftülüğün olduğu yere kadar yani Özdemirbey Caddesiyle birleşecek. Yapılacak çalışma sonrasında şehir içerisinde ki trafiğin yükü hafifletilmiş olacak. Yapılan çalışmalar sırasında çıkan yer altı mağaraları da özenle yapılan çalışmalar sonrasında doldurularak riskler ortadan kaldırılıyor.40 metre genişliğinde yol yapıyoruzYapılan çalışmaları yerinde inceleyen Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu, "Eski garajlar bölgesinde 40 metre genişliğinde yol çalışması yapıyoruz. Hoşgör Meydanından başlayarak eski müftülüğün olduğu yere kadar yani Özdemirbey Caddesiyle birleşecek. Burada bildiğiniz gibi daha önceden tamirciler vardı. Onlara Şahinbey Sanayi Sitesi'ni yaparak, daha modern iş yerlerine sahip olmalarını sağladık. Burada da ciddi bir kentsel dönüşüm çalışması ve yol açma çalışması yapıyoruz. Buradaki binaların yüzde 97'si yıkıldı ve yüzde üçlük bir kısmı kaldı. Şimdi ise yolu koduna getirme, genişletme, kırma ve dolgu çalışmalarına devam ediyoruz. Bu çalışmalar sırasında yer altı mağarası çıktı. Şimdi onun dolgusu yapılıyor. İnşallah çok yakın bir zamanda bu yolumuzu açarak, İnönü caddesinin ve Doğumevi kavşağının trafik yükü ciddi bir şekilde rahatlamış olacağız" diye konuştu. - GAZİANTEP