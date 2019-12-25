Haberler » Güncel » İnönü Çeşme'de anıldı - Haber

İnönü Çeşme'de anıldı

Türkiye'nin 2. Cumhurbaşkanı ve CHP'nin 2. Genel Başkanı İsmet İnönü, ölümünün 46. yılında Çeşme sahilindeki heykeli başında anıldı.

25.12.2019 15:42 | Son Güncelleme: 25.12.2019 15:46 İnönü Çeşme'de anıldı
'nin 2. Cumhurbaşkanı ve CHP'nin 2. Genel Başkanı İsmet İnönü, ölümünün 46. yılında sahilindeki heykeli başında anıldı.

Çeşme sahilinde bulunan İsmet İnönü ve Mevhibe İnönü heykelinin önünde yapılan anma törenine, Çeşme Belediye Başkanı Ekrem Oran, CHP İlçe Başkanı Sait Kavasoğullar ve yönetim kurulu üyeleri, belediye meclis üyeleri, Çeşme Kent Konseyi Başkanı Ömer Önal, ADD Çeşme Şubesi Başkanı Mehmet Bilgiç, Pir Sultan Abdal Kültür Derneği Çeşme Şubesi Başkanı Sedat Mutlu ve çok sayıda vatandaş katıldı. CHP İlçe Başkanı Sait Kavasoğullar'ın anıta çelenk sunmasının ardından saygı duruşunda bulunulmasıyla başlayan anma töreninde, günün anlamıyla ilgili konuşmayı Kavasoğullar yaptı. - İZMİR

Cumhuriyet Halk Partisi, İsmet İnönü, Türkiye, Çeşme, Güncel

Kaynak: İHA

Güncel

Son Dakika Haberleri

17:18   Nurdağı'nda Kıbrıs gazilerine madalya ve beratları takdim edildi - Haber
17:18   Otomobilden yapılan hırsızlık güvenlik kamerasında - Haber
17:18   Kırklareli'nde sahte içki operasyonu kapsamında 9 şüpheli gözaltına alındı - Haber
17:17   /ek fotoğraf/ Prof. Dr. Meriç Albay: (Kırmızı yosun) Marmara'nın su kalitesinin iyi olmadığını... - Haber
17:17   Okulun bahçe duvarı çöktü, sokak sakinleri tedirgin - Haber
16:51   Tarihi mezarlık kaçak kazı nedeniyle köstebek yuvasına döndü - Haber
16:22   İstanbul'da İETT otobüsünün önünü kesen bir grup, şoförü darp etmek istedi! - Haber
16:06   TIR'IN gizli bölmelerinden 3 bin kaçak sigara ve cep telefonları çıktı - Haber
15:34   Aydın'da jeotermal santral için verilen ÇED raporuna tepki - Haber
15:33   Camilerde tabureli cemaat manzarası devam ediyor! - Haber
25.12.2019 17:24:47