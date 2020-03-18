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İnönü'de Çanakkale Zaferi ve Şehitler anıldı

Eskişehir İnönü ilçesi Cumhuriyet Meydanında 18 Mart Çanakkale Zaferi ve Şehitleri Anma Günü kapsamında çelenk sunma töreni düzenlendi.

18.03.2020 14:15 | Son Güncelleme: 18.03.2020 14:21
İnönü'de Çanakkale Zaferi ve Şehitler anıldı

Korona virüs salgınına karşı İçişleri Bakanlığı'ndan gelen tebliğler gereğince, İnönü Cumhuriyet Meydanında düzenlenen törene İlçe Kaymakamı Burak Çimşir, İnönü Belediye Başkan Vekili Serhat Hamamcı, İlçe Milli Eğitim Müdürü Muhammet Büyük, İlçe Emniyet Amiri Vekili Şenol Sert ve İlçe Jandarma Komutanı Yakup İlhan katıldı.

Tören saygı duruşu, İstiklal Marşı ve çelenk koyma merasimi ile tamamlandı.

Kaynak: Bültenler

Etiketler : İçişleri Bakanlığı, Güncel

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