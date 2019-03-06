İnönü'de 2014-2019 Döneminin Son Meclis Toplantısı Yapıldı

30 Mart 2014 Yerel seçimleri ile göreve gelen ve 5 yıldır görev yapan İnönü Belediyesi Meclisi son Meclis toplantısını İnönü Belediyesi Hizmet binası Meclis Salonunda, Belediye Başkanı Kadir Bozkurt Başkanlığında gerçekleştirildi. İnönü Belediyesi Meclisinde 5 yıllık süreçte 78 toplantı yapıldı,İnönü ve belediye adına 251 meclis kararı alındı.

Toplantı' da İnönü'nün menfaatleri için çalıştıklarını belirten Başkan Bozkurt; ''Parti ayrımı yapmadan tüm meclis üyelerimizle İnönü için uyum içerisinde çalışarak birlikte; Kapalı Pazar Yeri, Spor ve Sosyal Yaşam Merkezi, Şantiye binası, 1,2 Milyon liralık araç filosu, İnler Hamamı, Belediye Hizmet Binası ve Belediye Hizmet Çarşısını ilçemize kazandırdık. Kangren haline gelen Martlı Suyu hatlarını 19 günde yeniledik ve 52 günde sokak çeşmelerinden Martlı Suyunu akıttık. Kültür Turları kapsamında İki bin altı yüz hemşerimize Türkiye'nin önemli tarihi ve turistik mekanlarını gezdirdik. Bu süre zarfında yurt dışından ve yurt içinden bir çok ziyaretçiye ilçemizi gezdirme ve tanıtma imkanını sağladık" dedi.

Başkan Bozkurt, uyum içerisinde geçen 5 yıllık süreçte özveri ile çalışan Meclis Üyelerine teşekkür ederek plaket takdim etti. 2014-2019 döneminin son meclis toplantısı çektirilen hatıra fotoğrafı ile son buldu.

Kaynak: Bültenler