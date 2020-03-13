İnönü'de 4000 Ceviz Fidanı Toprakla Buluşuyor
Eskişehir İnönü Belediye Başkanlığı ve Eskişehir Orman Bölge Müdürlüğü işbirliği ile 4000 ceviz fidanı ilçe sakinlerine dağıtıldı.
13.03.2020 13:57 | Son Güncelleme: 13.03.2020 13:57
Gelecek nesillere, yeşile ve doğaya büyük önem veren İnönü Belediyesi, ilçe merkezi ve yeni oluşan mahallerde 4000 adet orjinal tohumlardan elde edilmiş ceviz fidanını Belediye Fen İşleri Şantiyesinde ilgili personel gözetiminde ilçe sakinlerine dağıttı.
Ceviz fidanlarını toprakla buluşturmak için İnönü Belediyesi Şantiye alanına giden ilçe sakinleri ücretsiz olarak dağıtılan ceviz fidanlarından dolayı İnönü Belediye Başkanı Kadir Bozkurt ve Orman Bölge Müdürlüğüne teşekkür ettiler.
Kaynak: Bültenler
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