09.07.2019 13:39
Haberler» Yaşam» Haber

İnönü'de çevre düzenleme çalışmaları sürüyor

İnönü

Eskişehir'in İnönü Belediyesi tarafından ilçede çevre düzenleme çalışmaları aralıksız devam ettiriliyor.

Eskişehir'in İnönü Belediyesi tarafından ilçede çevre düzenleme çalışmaları aralıksız devam ettiriliyor.

İnönü Belediyesi Fen İşlerine bağlı ekipler tarafından yürütülen çalışmalarda, İsmetpaşa Caminde böcek ve haşerelere karşı ilaçlama, Anıt Park ve Kılıç Park'ta çim biçme, sulama, çapa ile birlikte ilçe merkezinde kaldırım ve caddelerde temizlik ve çevre düzenleme çalışması gerçekleştirildi. İlçede her noktada çalışmalarını sürdüren İnönü Belediyesi ekipleri, vatandaşın istek ve taleplerini de ön planda tutuyor.

Çalışmalardan memnuniyet duyan vatandaşlar İnönü Belediye Başkanı Kadir Bozkurt'a ve emeği geçen herkese teşekkür etti. - ESKİŞEHİR
Kaynak: İHA
Eskişehir, Yaşam

Son Dakika Haberleri
15:19   Hacı adayları, Sakarya'dan kutsal topraklara yola çıktı
14:40   Başkan Sarıkurt Cemaliye Mahallesi sakinleriyle buluştu
13:55   Kırıkkale'den Ağrı'ya Biz Anadolu'yuz Projesi
13:49   Yüzme havuzuna yoğun ilgi
13:39   İnönü'de çevre düzenleme çalışmaları sürüyor
13:08   Emet ve Hisarcık'ta kamyoncuların isyanı
13:02   Gençlerin çizdiği grafitilerin üstü kapatıldı