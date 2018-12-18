İnönü'de Çıkan Yangında 2 Minibüs Kullanılamaz Hale Geldi

Kaynak: İHA

Eskişehir'in İnönü ilçesinde bilinmeyen bir sebepten çıkan yangında 2 minibüs kullanılamaz hale geldi.Edinilen bilgilere göre olay, İnönü ilçesi Orta mahallede öğle saatlerinde meydana geldi. Coşkun Turgut'a ait olan 2 adet park halinde olan minibüs, bilinmeyen bir neden yüzünden yanarak kullanılamaz hale geldi. Yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürülürken olayla ilgili soruşturma sürdürülüyor. Ayrıca yangın öncesinde servislerin içinde çocukların oynadığı, yangının bu sırada çıkmış olabileceği ifade edildi. - ESKİŞEHİR