Haberler » Güncel » İnönü'de Ek Kanalizasyon Hattı İmalatı yapıldı - Haber

İnönü'de Ek Kanalizasyon Hattı İmalatı yapıldı

MASKİ Genel Müdürlüğü, Akhisar'ın İnönü Mahallesi'nde mevcut hatta ilave kanalizasyon hattı döşeyerek, ihtiyaç bulunan bölgedeki altyapı eksikliğine cevap verdi.

02.01.2020 14:58 | Son Güncelleme: 02.01.2020 14:58 İnönü'de Ek Kanalizasyon Hattı İmalatı yapıldı

Su ve Kanalizasyon İdaresi (MASKİ) Genel Müdürlüğü, Manisa'nın 17 ilçesinde tüm ekipleriyle altyapı ihtiyaçlarına müdahalelerini sürdürüyor. Bu kapsamda Kanalizasyon Dairesi Başkanlığı tarafından ilçesine bağlı İnönü Mahallesi'nde çalışma gerçekleştirdi.

Mahallenin mevcut ana kanalizasyon hattına yapılan ek hat imalatı sayesinde, özellikle imara yeni açılan kısımlarda ortaya çıkan altyapı ihtiyacı hızlı ve kaliteli şekilde giderildi. Bölgede inşa edilen binalarda ikamet edecek olan vatandaşlar yapılan çalışmadan memnuniyet duyduklarını ifade ederek, MASKİ Genel Müdürlüğüne teşekkür etti.


Manisa Su ve Kanalizasyon İdaresi, İnönü mahallesi, Akhisar, Manisa, Güncel

Kaynak: Bültenler

Güncel

Son Dakika Haberleri

16:06   Elazığ'da silahlı kavga: 1 yaralı - Haber
16:06   "Çocukları sokakta nasıl yalnız bırakmıyorsanız Youtube ile de yalnız bırakmayın" - Haber
16:06   Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Yılmaz'dan esnaf ziyareti - Haber
16:06   Eyüpsultan Belediyesinden istihdama katkı - Haber
16:01   GMİS Genel Başkanı Yeşil: "Bölge anlamında büyük sıkıntı olacak" - Haber
15:03   Marmara Denizi'nde 3 büyüklüğünde deprem meydana geldi - Haber
14:47   İstanbul'da metro hatları cumartesi günleri de 8 vagonla hizmet verecek - Haber
14:32   Ekrem İmamoğlu, Beyaz Masa'ya gelen çağrıları yanıtlayacak - Haber
13:58   Amorti çıktı mı diye biletini kontrol ettirirken büyük ikramiyenin çıktığını öğrendi - Haber
13:47   İstanbul'da büyük ikramiyenin isabet ettiği bileti alan olmadı - Haber
2.01.2020 16:08:31