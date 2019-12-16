İnönü'de eski çöp depolama alanı ağaçlandırılıyor

Eskişehir
İnönü İlçe Belediyesi tarafından eski çöp depolama alanında ağaçlandırma çalışması başlatıldı.
İnönü Belediyesi tarafından kapatılarak temizlenen eski çöp depolama alanında ağaçlandırma çalışması başlatıldı. Çalışmalar kapsamında, İstanbul- Antalya
karayolu üzerinde bulunan eski çöp depolama alanında İnönü Belediyesi ekipleri zemin iyileştirme çalışması gerçekleştirdi. Alana ceviz ve bademden oluşan meyve fidanları dikilerek ağaçlandırılacak.
Çalışmalardan memnuniyet duyan vatandaşlar İnönü Belediye Başkanı Kadir Bozkurt'a teşekkür dileklerinde bulundular. - ESKİŞEHİR