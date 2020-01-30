Haberler » Güncel » İnönü'de Güvenlik Toplantısı - Haber

İnönü'de Güvenlik Toplantısı

Eskişehir İnönü İlçe Güvenlik ve Muhtarlar Toplantısı, İlçe Kaymakam Vekili Eskişehir Vali Yardımcısı Bekir Şahin Tütüncü başkanlığında yapıldı.

30.01.2020 16:24 | Son Güncelleme: 30.01.2020 16:29İnönü'de Güvenlik Toplantısı
İnönü İlçe Güvenlik ve Muhtarlar Toplantısı, İlçe Kaymakam Vekili Eskişehir Vali Yardımcısı Bekir Şahin Tütüncü başkanlığında yapıldı.

İnönü Şehit Ali İhsan Aydın İlkokulu konferans salonunda düzenlenen toplantıda, İlçe Kaymakam Vekili Eskişehir Vali Yardımcısı Bekir Şahin Tütüncü ve İnönü Belediye Başkan Yardımcısı Serhat Hamamcı, ilçe muhtarlarının talep ve görüşlerini dinleyerek yapılması gereken çalışmalar hakkında fikir alışverişinde bulunuldu.

Toplantıya, kamu kurum amirleri ve mahalle muhtarları katıldı. - ESKİŞEHİR

Şahin Tütüncü, Eskişehir, Güncel

Kaynak: İHA

Güncel

Son Dakika Haberleri

17:10  Halis Bayancuk kimdir, nereli? Ebu Hanzala kaç yaşında?
16:31  Suçlu filmi konusu nedir? Suçlu oyuncuları ve Suçlu özeti!
16:13  Bircan Bali kimdir, ne iş yapıyor? Bircan Bali kaç yaşında, Bircan Bali eşi kimdir?
16:11  Süper Loto çekilişi saat kaçta? Süper Loto sonuçları 30 Ocak 2020 Milli Piyango
15:29  Türk bayrağını yırtan ırkçı Yunan vekil Ioannis Lagos kimdir?
30.01.2020 21:56:31