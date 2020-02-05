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İnönü'de 'Hayat Boyu Öğrenme, Halk Eğitimi Planlama ve İşbirliği Komisyon' toplantısı yapıldı

Eskişehir'in İnönü ilçesinde Hayat Boyu Öğrenme, Halk Eğitimi Planlama ve İşbirliği Komisyon toplantısı yapıldı.

05.02.2020 14:34 | Son Güncelleme: 05.02.2020 14:39İnönü'de 'Hayat Boyu Öğrenme, Halk Eğitimi Planlama ve İşbirliği Komisyon' toplantısı yapıldı
'in İnönü ilçesinde Hayat Boyu Öğrenme, Halk Eğitimi Planlama ve İşbirliği Komisyon toplantısı yapıldı.

İnönü Halk Eğitim Müdürlüğünde gerçekleştirilen toplantı; İnönü Belediye Başkan Yardımcısı Serhat Hamamcı, İlçe Milli Eğitim Müdürü Muhammet Büyük, İlçe Emniyet Amiri Hayati Gündüz, ilçe muhtarları, okul müdürleri ve kurum amirlerinin katılımı ile gerçekleştirildi.

Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başlayan toplantı, İlçe Halk Eğitim Müdürü Cihan Taktekin tarafından 2019-2020 Eğitim-Öğretim Yılı 2'nci döneminin planlanması ve 1'inci dönem faaliyetlerin değerlendirilmesi hakkındaki sunumu ile devam etti.

Hayat boyu öğrenme kapsamında, yaygın eğitim ihtiyaçlarının belirlenmesi, planlanması ve verimliliğin artırılması için yapılabilir çalışmaların değerlendirildiği toplantıda, 2019-2020 Eğitim-Öğretim Yılı 2'nci döneminde yapılması düşünülen çalışmalar hakkında çeşitli bilgiler verildi. - ESKİŞEHİR

Eskişehir, Güncel

Kaynak: İHA

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