İnönü'de İstiklal Marşının kabulünün 99. yılı kutlandı
12 Mart İstiklal Marşı'nın Kabulünün 99. yılı dolayısı ile İnönü Vehbi Koç ve İnönü İHO'da tören düzenlendi.
12.03.2020 14:35 | Son Güncelleme: 12.03.2020 14:35
12 Mart İstiklal Marşı'nın Kabulünün 99. yılı dolayısı ile İnönü Vehbi Koç ve İnönü İHO'da tören düzenlendi.
Törene, İnönü İlçe Kaymakamı Burak Çimşir, İnönü Belediye Başkanı Kadir Bozkurt, kurum amirleri, okul yöneticileri, öğretmen ve öğrenciler katıldı.
Vehbi Koç Ortaokulu konferans salonunda saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunması ile başlayan program günün anlam ve önemini belirten konuşmalar, şiirlerin okunması, tiyatro ve sinevizyon gösterileri ile devam etti. Kutlama programında konuşan İnönü Belediye Başkanı Kadir Bozkurt, İstiklal Marşı tüm zorluklarla karşı karşıya kalan milletimizin dik duruşunun ifadesidir 'Allah bu millete bir daha İstiklal Marşı yazdırmasın' diyerek Milli Şairimiz Mehmet Akif Ersoy'u rahmetle anıyorum" dedi.
Tören sonunda İlçe Kaymakamı Burak Çimşir, İnönü Belediye Başkanı Kadir Bozkurt, İlçe Jandarma Komutanı Yakup İlhan ve İlçe Emniyet Amiri Hüseyin Uzun tarafından 12 Mart İstiklal Marşı'nın Kabulünün 99. Yılı dolayısı ile düzenlenen yarışmalarda dereceye giren öğrencilere ödülleri verildi. - ESKİŞEHİR
Törene, İnönü İlçe Kaymakamı Burak Çimşir, İnönü Belediye Başkanı Kadir Bozkurt, kurum amirleri, okul yöneticileri, öğretmen ve öğrenciler katıldı.
Vehbi Koç Ortaokulu konferans salonunda saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunması ile başlayan program günün anlam ve önemini belirten konuşmalar, şiirlerin okunması, tiyatro ve sinevizyon gösterileri ile devam etti. Kutlama programında konuşan İnönü Belediye Başkanı Kadir Bozkurt, İstiklal Marşı tüm zorluklarla karşı karşıya kalan milletimizin dik duruşunun ifadesidir 'Allah bu millete bir daha İstiklal Marşı yazdırmasın' diyerek Milli Şairimiz Mehmet Akif Ersoy'u rahmetle anıyorum" dedi.
Tören sonunda İlçe Kaymakamı Burak Çimşir, İnönü Belediye Başkanı Kadir Bozkurt, İlçe Jandarma Komutanı Yakup İlhan ve İlçe Emniyet Amiri Hüseyin Uzun tarafından 12 Mart İstiklal Marşı'nın Kabulünün 99. Yılı dolayısı ile düzenlenen yarışmalarda dereceye giren öğrencilere ödülleri verildi. - ESKİŞEHİR
Kaynak: İHA
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