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İnönü'de karla mücadele çalışmaları aralıksız devam ediyor

Eskişehir'in İnönü ilçesinde önceki gece başlayan ve etkisini artırarak devam eden kar yağışından dolayı belediye ekipleri çalışmalarına aralıksız devam ediyor.

07.01.2020 15:33 | Son Güncelleme: 07.01.2020 15:38 İnönü'de karla mücadele çalışmaları aralıksız devam ediyor
'in İnönü ilçesinde önceki gece başlayan ve etkisini artırarak devam eden kar yağışından dolayı belediye ekipleri çalışmalarına aralıksız devam ediyor.

İnönü Belediyesi ekipleri ilçe merkezinde bulunan sokaklarda kepçe, sıyırma bıçaklı kamyon ve kar küreme makinesi ile karla mücadele çalışmalarına tüm hızıyla devam ediyor. Karla mücadele çalışmaları kapsamında ekipler, vatandaşların ulaşımlarını kolaylıkla sağlayabilmeleri için kar küreme makinesi ile kaldırımlar temizlenirken ara sokaklardaki yollar kepçe, kar sıyırıcı araçlarla temizlenerek don ve kaymalara karşı yollarda tuzlama çalışması devam ettiği belirtildi. İlçede etkili olan kar yağışı tarihi Aladdin Cami önünde bulunan anıt çınar ağacının dallarında aşırı yükten dolayı kırılmalar meydana getirirken ilçe merkezindeki elektrik direklerinin de devrilmesine neden oldu. Yoğun kar yağışı ve soğuk hava etkisinden dolayı ilçedeki okullarda eğitime ara verildi.

İlçe sakinleri karla mücadele çalışmalarından dolayı İnönü Belediye Başkanlığına teşekkür ederken, belediyeden yapılan açıklamaya göre kar yağışı süresince ekiplerin çalışmalarına aralıksız devam edeceği belirtildi. - ESKİŞEHİR

Eskişehir, Güncel

Kaynak: İHA

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