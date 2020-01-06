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İnönü'de karla mücadele çalışmaları devam ediyor

Eskişehir'in İnönü ilçesi 2020'nin ilk kar yağışı ile beyaza büründü.

06.01.2020 14:04 | Son Güncelleme: 06.01.2020 14:09 İnönü'de karla mücadele çalışmaları devam ediyor
'in İnönü ilçesi 2020'nin ilk kar yağışı ile beyaza büründü.

Gece geç saatlerden itibaren başlayan kar yağışından dolayı okullar tatil edilirken, İnönü Belediyesi karla mücadele çalışmalarına sabahın erken saatlerinden itibaren ara vermeden devam ediyor. Kar yağışının etkili olduğu İnönü İlçe merkezinde bulunan ara yollarda İnönü Belediyesi ekipleri sabah erken saatlerden itibaren karla mücadele çalışmalarına başladı. Belediye ekipleri ilçe merkezinde bulunan sokaklarda kepçe, sıyırma bıçaklı kamyon ve kar küreme makinesi ile karla mücadele çalışması yaptı. Çalışmaları sabah saatlerinden itibaren yerinde takip eden İnönü Belediye Başkanı Kadir Bozkurt, belediye ekiplerinin öncelikli alanlarda karla mücadele çalışmalarına başladıklarını belirtti. İnönü belediyesi tarafında sabah erken saatlerde yapılan çalışmalar kapsamında kar küreme makinesi ile kaldırımlar temizlenirken, kepçe ve kar sıyırıcı ve tuzlayıcı kamyonla ara sokaklar ve mezarlıkların yolları açılıyor.

İnönü belediye Başkanlığından yapılan açıklamaya göre iki gün sürmesi beklenen kar yağışı süresince ekiplerin çalışmalarına aralıksız devam edeceği belirtildi. - ESKİŞEHİR

Eskişehir, Sabah, Güncel

Kaynak: İHA

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