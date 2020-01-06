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İnönü'de karla mücadele çalışmaları tüm hızıyla devam ediyor

Kar yağışının etkili olduğu İnönü İlçe merkezinde bulunan ara yollarda İnönü Belediyesi ekipleri sabah erken saatlerden itibaren karla mücadele çalışmalarına başladı.

06.01.2020 13:38 | Son Güncelleme: 06.01.2020 13:38 İnönü'de karla mücadele çalışmaları tüm hızıyla devam ediyor

'in İnönü İçesi 2020'nin ilk kar yağışı ile beyaza büründü. Gece geç saatlerden itibaren başlayan kar yağışından dolayı okullar tatil edilirken İnönü Belediyesi karla mücadele çalışmalarına sabahın erken saatlerinden itibaren ara vermeden devam ediyor.

Belediye ekipleri ilçe merkezinde bulunan sokaklarda kepçe, sıyırma bıçaklı kamyon ve kar küreme makinesi ile karla mücadele çalışması yaptı. Çalışmaları sabah 07.00'dan itibaren yerinde takip eden İnönü Belediye Başkanı Kadir Bozkurt, belediye ekiplerinin öncelikli alanlarda karla mücadele çalışmalarına başladıklarını belirtti. İnönü belediyesi tarafında sabah erken saatlerde yapılan çalışmalar kapsamında kar küreme makinesi ile kaldırımlar temizlenirken, kepçe ve kar sıyırıcı ve tuzlayıcı kamyonla ara sokaklar ve mezarlıkların yolları açılıyor.

İnönü belediye Başkanlığından yapılan açıklamaya göre iki gün sürmesi beklenen kar yağışı süresince ekiplerin çalışmalarına aralıksız devam edeceği belirtildi.


Eskişehir, Sabah, Güncel

Kaynak: Bültenler

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