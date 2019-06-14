İnönü'de karne sevinci

Eskişehir İnönü
ilçesi Şehit Ali İhsan Aydın
İlkokulunda 2018-2019 yılında mezun olan öğrenciler için tören düzenlendi.
Şehit Ali İhsan Aydın
İlkokulunda düzenlenen programda İnönü Belediye Başkan Yardımcısı Serhat Hamamcı ve İlçe Milli Eğitim Müdürü Muhammet Büyük sınıfları dolaşarak öğrencilerin karnelerini verdi. Öğrencilerin mutluluklarına ortak olan Başkan Yardımcısı Hamamcı ve İlçe Milli Eğitim Müdürü Büyük öğrenci ve öğretmenlere eğitim dönemindeki başarılarından dolayı kutlarken güzel bir yaz tatili dileklerini ilettiler.
Tören sonunda öğrenciler havaya topluca keplerini atarak mezuniyet sevinci yaşadılar. - ESKİŞEHİR