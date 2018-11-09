İnönü'de Kasım Ayı Güvenlik ve Muhtarlar Toplantısı Yapıldı

İnönü Şehit Ali İhsan Aydın İlkokulu konferans salonunda düzenlenen toplantıda İnönü İlçe Kaymakamı Mustafa Taş tarafından, ilçede alınması gerek önlemler ve alınan önlemler ile ilgili muhtarlar ve vatandaşların sorumlulukları konusunda bilgilendirme yapıldı.

Toplantıda İlçe Belediye Başkanı Kadir Bozkurt'ta belediye tarafından 2018 yılı yatırım döneminde yapılanlar çalışmalar ile ilgili bilgi verdi.

Toplantıya, Belediye Başkanı Kadir Bozkurt kurum amirleri ve mahalle muhtarları katıldı.