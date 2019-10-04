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İnönü'de kilitli parke taşı çalışması

Eskişehir İnönü Belediyesi, ilçeye kazandırdığı Kapalı Pazar Yeri ve Belediye Hizmet Çarşısı'nda çevre düzenleme çalışmasına kilitli parke taş döşemesi ile devam ediyor.

04.10.2019 16:28İnönü'de kilitli parke taşı çalışması
Eskişehir İnönü Belediyesi, ilçeye kazandırdığı Kapalı Pazar Yeri ve Belediye Hizmet Çarşısı'nda çevre düzenleme çalışmasına kilitli parke taş döşemesi ile devam ediyor.

İnönü Belediyesi tarafından ilçeye kazandırılan Kapalı Pazar Yeri ile toplantı, çok amaçlı salonları ile birlikte sivil toplum kuruluşlarının birada bulunmasını sağlayan Belediye Hizmet Çarşısının içerisinde bulunduğu belediye Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri tarafından kilitli parke taşı döşenmesi gerçekleştirildi. İnönü Belediyesinden yapılan açıklamaya göre çalışma sonrası halkın yoğun olarak kullandığı iki büyük hizmetin daha estetik bir görünüme kavuşacağı belirtildi. - ESKİŞEHİR

Eskişehir, Güncel

Kaynak: İHA

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