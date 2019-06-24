24.06.2019 09:31
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İnönü'de kitap okuma seferberliği

İnönü

Eskişehir İnönü Belediyesi ilçede eğitim gören öğrenciler arasında kitap okuma seferberliği başlattı.

İnönü Belediyesi kitap okuyan çocukları ödüllendirmek ve kitap okumaya teşvik etmek amacıyla yürütmüş olduğu projede İnönü Halk Kütüphanesine kayıtlı olan ve en çok kitap okuyan ilkokul ve ortaokul öğrencilerinden oluşan 90 kişilik kafileyi Ankara gezisi ile ödüllendirdi. Çocuklar Ankara gezisinde; Anıtkabir , 1 ve 2'nci eski (TBMM) Türkiye Millet Meclis Salonlarını ve Tarihi Hamamönü çarsını gezme fırsatı yakaladılar.

İnönü Belediye Başkanı Kadir Bozkurt , '' Çocuklarımızın kitap okuma sevgisini kazanmalarını onlara bu sevgiyi aşılamak ve eğitim hayatlarına katkı sağlamak mutluluk ve gurur verici. Çocuklarımızı bu alışkanlıklarından dolayı kendilerini Ankara gezisi ödüllendirdik. Kendilerini bu başarılarından dolayı kutluyor, eğitim hayatlarında başarı dolu yıllar diliyorum '' ifadelerini kullandı.

İnönü'lü öğrenciler ve aileleri bu ödül karşılığında Ankara gezisinden dolayı memnuniyetlerini dile getirerek İnönü Belediye Başkanı Kadir Bozkurt'a teşekkür dileklerinde bulundular.

Kaynak: Bültenler
Kadir Bozkurt , Ankara , Güncel

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